Pampita mostró el antes y después de su casa: "Como a mí me gusta"

Pampita compartió en sus redes sociales el resultado de una impresionante intervención profesional en su vivienda de fin de semana, un espacio donde busca desconectarse y recargar energías. En este refugio, el caos cotidiano cedió paso a una organización impecable, logrando la funcionalidad y armonía visual que ella siempre desea. Al iniciar el recorrido, la modelo y conductora admitió "Me hace mal ver el desorden", dejando claro que para ella, un hogar clasificado y armonioso es fundamental para su bienestar emocional. Este proyecto demuestra cómo el orden adecuado transforma las tareas domésticas en una experiencia placentera.

Pampita apuesta por un diseño funcional en tonos neutros

La estética de la casa de Pampita se caracteriza por una paleta cromática sobria y elegante, donde predominan los tonos neutros como el blanco, el gris cemento y sutiles detalles en madera clara que aportan una calidez necesaria al entorno moderno. Este esquema de colores facilita que la vista descanse en cada ambiente y, al mismo tiempo, permite que los accesorios organizadores, especialmente aquellos elegidos en acrílico cristalino, se integren de manera orgánica sin sobrecargar visualmente el espacio.

Pampita muestra el orden de su casa de fin de semana

Los cajones y alacenas exhiben ahora una limpieza visual notable gracias a la implementación de sistemas de divisores transparentes que clasifican los elementos por categorías específicas. Desde los cubiertos y utensilios de cocina hasta los productos de cuidado personal, cada objeto encuentra un lugar definido y al alcance de la mano. Esta forma de trabajo evita la acumulación de elementos innecesarios en las superficies y garantiza que las líneas de diseño minimalista del mobiliario se mantengan siempre despejadas.

Pampita mostró cómo quedó su heladera

Dentro de la heladera, el orden alcanza una dimensión totalmente nueva mediante el uso de cajones contenedores de acrílico de alta resistencia que permiten aprovechar la profundidad de las estanterías sin perder nada de vista. Cada grupo de alimentos, desde frutas frescas y vegetales hasta recipientes con preparaciones, cuenta con su propio contenedor, lo que impide que los artículos se mezclen o se escondan en los rincones del electrodoméstico.

Contenedores para una mejor organización

Esta técnica de organización facilita el acceso rápido a los ingredientes y permite extraer los cajones completos al momento de cocinar, convirtiendo la tarea en un proceso sumamente ágil. La transparencia del material ayuda a visualizar el stock de productos en todo momento, evitando compras innecesarias de alimentos que ya están disponibles y manteniendo una presentación impecable que satisface las exigencias de la conductora.

Pampita afirma que la clave está en los detalles: del lavadero al baño

El corazón de la vivienda y las áreas de servicio, como el lavadero, lucen hoy una organización ejemplar donde cada implemento ocupa un lugar predefinido mediante el uso de cestos plásticos perforados de fácil limpieza. Estos recipientes, clasificados cuidadosamente según el tipo de producto, permiten mantener una higiene visual absoluta en espacios que, por su naturaleza, suelen volverse caóticos si no existe un sistema rígido de guardado.

El orden de la casa de Pampita

Por otro lado, el baño recibió un tratamiento similar con el uso de bandejas de acrílico diseñadas para sectorizar cremas, perfumes y cosméticos. Esta disposición, que agrupa los elementos según su función específica, elimina cualquier rastro de desorden residual y contribuye a mantener la armonía de toda la propiedad. Así, Pampita logra reflejar ese estilo de vida pausado y meticuloso que la familia valora en sus días de descanso, donde cada elemento cumple un propósito y cada espacio invita al descanso total.