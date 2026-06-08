Benjamín Vicuña celebró el cumpleaños de su hijo con un profundo mensaje: "Viniste con tu alma de caballero antiguo"

Para Benjamín Vicuña estos últimos días estuvieron cargados de emociones. Luego de varias semanas lejos de Magnolia y Amancio, el actor por fin pudo reencontrarse con ellos y reunirlos junto a sus otros hijos adolescentes, fruto de su romance con Carolina “Pampita” Ardohain. En esta oportunidad, irrumpió esta mañana en sus redes sociales para agasajar con un profundo mensaje a Beltrán Vicuña, uno de sus herederos, quien hoy lunes 8 de junio está cumpliendo 14 años.

La carta abierta de Benjamín Vicuña a su hijo Beltrán

Desde que se convirtió en padre por primera vez, Benjamín Vicuña dejó en claro que sus hijos son su mayor debilidad. En cada ocasión especial, les dedica mensajes cargados de amor y significado. Esta vez, el actor chileno publicó una emotiva carta abierta en la que volcó todos sus sentimientos hacia su hijo adolescente.

El mensaje de Benjamín Vicuña por el cumpleaños de Beltrán | Instagram

“Hoy es tu cumpleaños. Doy mi vida para que seas feliz y que tus sueños se cumplan”, comenzó diciendo en un posteo que realizó en su cuenta personal de Instagram junto a postales individuales de Beltrán, como fotos familiares que reflejan la unión de los cinco hermanos. En este marco, resaltó sus cualidades y hasta se animó a señalar la misión de vida del joven: “Hijo amado y admirado. Es un honor ser tu padre. Don Beltrán, viniste con tu alma de caballero antiguo a llenar corazones. Eres un ser único y especial, eres un hombre valiente y feliz”.

Beltrán Vicuña | Instagram

Finalmente, cerró la dedicatoria expresando todos sus anhelos en esta nueva vuelta al Sol. “Que la vida nos regale más vida, que el fútbol nos regale más pasión y tu mirada ilumine aún más la vida de los que tenemos la suerte de acompañarte”, exclamó. En las postales, además de aparecer fotos que ilustren los momentos mencionados, se destacó una imagen familiar de los cinco hermanitos juntos sonriendo frente a cámara.

hermanos Vicuña | Instagram

La tierna reacción de Pampita al posteo de Benjamín Vicuña

Pese a haber atravesado un fuerte enfrentamiento tras su separación, Pampita y Benjamín Vicuña lograron construir un vínculo cordial y cercano, siempre priorizando el bienestar de sus hijos. En este sentido, la modelo dejó atrás los conflictos del pasado y se enfocó en preservar la crianza de los adolescentes, manteniéndolos al margen de cualquier situación que pudiera afectar su estabilidad emocional.

Más allá de que en varias oportunidades el actor y la modelo se mostraron juntos en eventos sociales y reuniones familiares, en el plano virtual esta postura se mantiene. Por ello, tras el posteo, la propia madre del menor reaccionó con emojis en forma de corazón e incluso etiquetó a Beltrán para asegurarse de que el mensaje no pasara desapercibido y le llegara directamente.

La reacción de Pampita al mensaje de Vicuña | Instagram

De esta manera, Benjamín Vicuña realizó una pausa en su agenda laboral para compartirle a su comunidad virtual una carta abierta cargada de simbolismo para homenajear a Beltrán Vicuña, quien hoy cumple 14 años. Por su parte, Pampita celebró este gesto dedicado a su hijo, mientras que los seguidores del actor reaccionaron con mensajes y likes, destacando la ternura y la profundidad de la publicación.