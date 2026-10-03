Pampita mostró cómo su su caminata a Luján: lluvia, frio, pies lastimados y el aliento de la gente

Pampita participó nuevamente de la tradicional caminata a la Basílica de Luján y, fiel a su estilo, mostró en sus redes sociales cómo vivió esta emotiva jornada. Pese a la lluvia y las bajas temperaturas, la conductora se alistó para cumplir con la peregrinación.

Pampita volvió a peregrinar a Luján y compartió su experiencia en redes

Una vez más, Pampita se sumó a la tradicional peregrinación a Luján, una costumbre que sostiene desde hace varios años y que suele compartir con sus seguidores a través de las redes sociales. Este sábado, la modelo volvió a emprender los 60 kilómetros del recorrido para agradecer y realizar sus pedidos personales, acompañada por un grupo de mujeres y fiel a su profunda devoción por la Virgen.

La jornada comenzó desde temprano y Pampita se encargó de mostrar parte de sus preparativos antes de iniciar la caminata. En una de sus primeras publicaciones en Instagram, la empresaria posó desde la parroquia junto a otras mujeres que también se preparaban para participar de la peregrinación. Como ocurre cada año, fue registrando distintos momentos de una experiencia que ya se convirtió en una tradición dentro de su vida.

Pampita volvió a peregrinar a Luján y compartió su experiencia en redes

Más tarde, compartió imágenes desde el micro que la trasladó hasta Liniers, uno de los puntos de partida del recorrido. Con varios kilómetros por delante, también reveló uno de los trucos que utiliza para cuidar sus pies durante la extensa caminata: se colocó cinta adhesiva en los talones para prevenir la aparición de ampollas y poder afrontar el trayecto con mayor comodidad.

Pampita volvió a peregrinar a Luján y compartió su experiencia en redes

Para esta ocasión, Pampita priorizó un atuendo práctico y abrigado. La modelo llevó una pechera rosa con la imagen de la Virgen de Luján y una campera puffer con capucha de peluche, una prenda para protegerse del frío y de las condiciones climáticas que acompañaron la jornada. El look se completó con prendas sobrias y cómodas, acordes a las largas horas que implica la peregrinación.

Pampita volvió a peregrinar a Luján y compartió su experiencia en redes

A diferencia de otras ediciones, esta vez la lluvia se convirtió en uno de los principales obstáculos para los peregrinos. A través de sus historias de Instagram, Pampita mostró cómo algunos sectores del camino quedaron completamente anegados y cómo el agua dificultó el avance de quienes se encontraban realizando el recorrido.

El look de Pampita para peregrinar a Luján en un día frío y lluvioso

Sin embargo, el mal clima no fue motivo para abandonar la caminata. Pampita continuó avanzando y también registró el acompañamiento de las personas que se acercaban a los peregrinos durante el trayecto. Entre mensajes de aliento y muestras de fe, siguió la caminata con una sonrisa en su rostro.

Peregrinación a Luján: una tradición que Pampita mantiene cada año

La participación de Pampita en la peregrinación a Luján no es algo nuevo. Desde hace varios años, la top model se suma a esta convocatoria religiosa y aprovecha sus redes sociales para compartir fotografías y videos con sus miles de seguidores.

En cada oportunidad, suele mostrar desde los preparativos previos hasta algunos detalles del camino, permitiendo que los usuarios conozcan cómo vive una de las experiencias más significativas de su calendario personal. Este momento para ella representa, sin dudas, introspección, agradecimiento y encuentro con la fe. Este año, antes de dirigirse a la Basílica, replicó un texto que habla sobre el significado de peregrinar.

“Peregrinar. Misterio de ponerse en camino hacia lo que está lejos. Y en cada paso descubrirse más adentro, conectando con lo verdadero que habita en el corazón”, comienza el texto que compartió en su cuenta. Y continúa: "Renovada invitación a soltar lo que es carga sin sentido, sobre todo las supuestas seguridades que aseguran poco y nada". Por último, el posteo concluye así: "¿El amor? En cada nuevo paso que se decide dar". Junto a estas palabras, Pampita escribió: “Buen día peregrinos”.

El mensaje que replicó Pampita en su red social

De esta manera, Pampita mostró su peregrinación a Luján: lluvia, frio, pies lastimados y el aliento de la gente. La presentadora volvió a compartir públicamente su devoción por la Virgen y dejó ver los kilómetros que recorrió bajo un clima inestable y acompañada de miles de fieles.