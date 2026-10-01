Pampita mostró cómo transformó la habitación y el sector de juegos de su hija, Anita García Moritán

Pampita mostró la habitación de Anita García Moritán, uno de los espacios más activos de la casa y pensado especialmente para acompañar sus juegos y actividades diarias. Con una distribución orientada a facilitar el acceso a cada objeto, el ambiente combina sectores de guardado, áreas destinadas al entretenimiento y soluciones que permiten aprovechar mejor cada rincón. Las transformaciones de la modelo dejaron ver una nueva organización que busca adaptarse a la rutina de la pequeña y mantener una dinámica práctica.

Pampita transformó la habitación de su hija, Anita García Moritán, priorizando la practicidad

Pampita volvió a compartir un rincón muy especial de su hogar al mostrar los cambios realizados en la habitación y el área de juegos de su hija, Anita García Moritán. En esta oportunidad, el foco estuvo puesto en la nueva organización de los espacios, con una propuesta orientada a facilitar el uso diario de juguetes y libros sin perder de vista el estilismo que la modelo eligió para este sector, donde los tonos neutros dominan la escena.

Anita García Moritán y Pampita

A través de sus redes sociales, la presentadora compartió un video donde mostró que la transformación empezó con una revisión completa de los objetos diarios de la niña. Uno de los principales objetivos fue reunir juguetes que se encontraban distribuidos en distintos sectores de la casa para concentrarlos en un mismo lugar. Al mismo tiempo, se realizó una selección para retirar aquellos objetos que estaban deteriorados o que ya no resultaban adecuados para su edad.

Otro de los cambios que priorizó Pampita estuvo relacionado con la clasificación de los distintos objetos. Los peluches fueron agrupados según sus características y almacenados en canastos ubicados en los estantes superiores. También se reorganizaron los juegos de mesa, verificando que cada uno estuviera completo. De esta manera, cada categoría quedó claramente identificada y distribuida dentro del espacio.

La habitación de Anita García Moritán

El sector destinado a los juegos de representación fue uno de los que más trabajo demandó. Los libros también fueron reubicados siguiendo criterios específicos para facilitar el acceso y la visualización de los títulos. Además, los objetos que Anita García Moritán usa con mayor frecuencia quedaron ubicados en los niveles más bajos, mientras que los artículos de menor uso se almacenaron en espacios superiores o en contenedores de mayor capacidad.

Pampita sorprendió a todos al mostrar la habitación de su hija, Anita García Moritán

Más allá de la reorganización reciente, las imágenes permitieron conocer mejor cómo es la habitación de Anita García Moritán. Aunque gran parte de la casa de Pampita se caracteriza por una decoración moderna y una paleta de tonos neutros, el espacio destinado a la niña presenta una identidad propia, pensada especialmente para acompañar sus actividades diarias.

La habitación de Anita García Moritán

El dormitorio de la hija de Roberto García Moritán combina funcionalidad y organización con una propuesta visual adaptada a la infancia. Allí conviven juguetes, cuentos, muñecas y peluches distribuidos de forma estratégica. El resultado es un ambiente donde cada elemento encuentra su lugar dentro de una estructura diseñada para aprovechar al máximo el espacio disponible. Uno de los sectores más destacados es el sistema de guardado compuesto por amplias estanterías de hierro y madera.

Este mobiliario aprovecha la altura de la habitación e incorpora numerosos canastos y contenedores que permiten mantener los objetos agrupados según su uso. Gracias a esta disposición, gran parte del material queda almacenado de manera práctica, liberando espacio para que Anita García Moritán pueda disfrutar de su día a día. La decoración también incorpora detalles que aportan color dentro de una base de mobiliario más sobria. Guirnaldas coloridas, muchos peluches y diferentes juguetes infantiles completan la propuesta.

Anita García Moritán y Pampita

Pampita dejó al descubierto cómo quedó la habitación de Anita García Moritán después de una reorganización centrada en el aprovechamiento del espacio y el orden. Con sectores definidos para juguetes, libros, muñecas y peluches, el ambiente fue adaptado para facilitar las actividades cotidianas de la pequeña. La nueva disposición permite mantener cada objeto al alcance de la niña y refuerza la funcionalidad de espacio pensado para acompañar su rutina diaria dentro del hogar.

VDV