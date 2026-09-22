Pampita volvió a llevarse todas las miradas durante una gala solidaria. Una vez más, la empresaria apostó por un look de Carolina Herrera que aportó un guiño estacional perfecto en plena llegada de la primavera y combinó elegancia con uno de los recursos favoritos de la temporada.

Pampita tiene el vestido floral más elegante de la temporada

Pampita recibió la primavera con un elegante vestido de flores y transparencias durante la cena anual de la Fundación Garrahan, una noche que reunió a numerosas figuras del espectáculo argentino. Para la ocasión, la modelo eligió una pieza de Carolina Herrera que combinó sofisticación, sensualidad y uno de los estampados más clásicos de la temporada.

El vestido se destacó desde el primer momento por su silueta ajustada al cuerpo, una elección que realza la figura sin necesidad de sumar otros elementos llamativos al estilismo. De manga larga y con una estructura ceñida, el diseño acompañó la silueta de Pampita y aportó una estética elegante, ideal para una gala nocturna.

Pampita tiene el vestido floral perfecto de la temporada



El gran protagonista del look fue el estampado floral, compuesto por grandes rosas en un intenso tono rojo que se desplegaron sobre una base negra. Las flores, acompañadas por delicadas hojas verdes, aportaron un contraste de color que convirtió al vestido en el centro absoluto de la propuesta.

La elección no pudo ser más acorde al comienzo de una nueva temporada. Las flores son uno de los recursos más clásicos asociados a la primavera y, en este caso, fueron reinterpretadas desde una mirada más sofisticada y nocturna. En lugar de apostar por una paleta clara o por un estampado delicado, el diseño eligió el dramatismo del negro combinado con el rojo vibrante. El resultado fue una versión más elegante y adulta de la clásica tendencia floral, perfecta para una celebración de noche.

El impactante diseño de Carolina Herrera que lució Pampita en un evento solidario

Transparencias: el detalle que elevó el look primaveral de Pampita

Además del estampado floral, otro de los grandes protagonistas del vestido de Pampita fueron las transparencias. El tejido semitransparente permitió generar un sutil juego visual de piel a la vista, aportando sensualidad sin quitarle protagonismo a la silueta ni caer en un efecto excesivo.

Las transparencias se mantienen como uno de los recursos más utilizados en vestidos de gala y propuestas de alta costura. En este caso, aparecen integradas de manera estratégica al diseño y funcionan como un detalle que moderniza una pieza de inspiración clásica.

Transparencias: el detalle que elevó el look primaveral de Pampita



Sin dudas, la combinación entre la base negra, las flores rojas y el efecto translúcido logró un equilibrio entre lo romántico y lo sensual. Así, el vestido se alejó de una estética exclusivamente primaveral para convertirse en una propuesta sofisticada y completamente pensada para la noche.

Con un vestido de alto impacto, Pampita optó por mantener el resto del estilismo en un segundo plano. La conductora acompañó la prenda con aros florales en tonos negro y dorado y un clutch oscuro, dos elecciones que reforzaron la elegancia del conjunto sin competir con el estampado.

De esta manera, Pampita recibió la primavera con un elegante vestido de flores y transparencias que resultó una elección acertada para la cena anual del Hospital Garrahan. El diseño sofisticado de Carolina Herrera permitió que la top model no pasara desapercibido en la gala y se vuelva el centro de atención.