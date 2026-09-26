Pampita marcó tendencia en Jujuy con un vestido asimétrico total black

Carolina Pampita Ardohain recorrió las calles jujeñas y acaparó todas las miradas en el marco de una visita muy especial. Lejos de los estudios porteños, la modelo demostró por qué se mantiene vigente como referente indiscutida de la moda local, combinó la frescura que la caracteriza con piezas de alta costura que funcionaron a la perfección bajo la luz de la luna. Su aparición en el norte en la Fiesta Nacional de Estudiantes (FNE) 2026 generó revuelo y confirmó una vez más su habilidad innata para elegir el vestuario indicado para cada ocasión.

Pampita en Jujuy con un look total black

Pampita y el poder del total black: Diseño asimétrico y sofisticación nocturna

Para esta ocasión, Pampita optó por un deslumbrante vestido irregular de un solo hombro en riguroso color negro. La moldería destacó por una estructura de líneas limpias que dejó al descubierto uno de sus hombros, aportando un aire moderno y sutilmente sensual. El género se encontró completamente revestido de pequeños apliques reflectantes y flecos texturados que capturaron la luz artificial de manera sutil en cada movimiento. El tajo lateral en la falda sumó dinamismo a la silueta, permitiendo un juego visual elegante entre la estructura entallada del diseño y la comodidad para transitar la velada.

Pampita lució un vestido de un solo hombro, irregular y con tajo

En cuanto a los complementos, la consigna fue mantener la armonía del monocromo sin recargar la escena. La experta fashionista eligió sandalias minimalistas de tiras finas en color negro, logrando que el foco principal recayera exclusivamente en las texturas del vestido.

El estilismo capilar se resolvió con ondas suaves y al viento que enmarcaron el rostro con naturalidad, mientras que el maquillaje optó por tonos neutros, labios rosados suaves y una mirada iluminada que acompañó la frescura general del look. La clave de este estilismo radicó en equilibrar una prenda de alto impacto visual con accesorios despojados, logrando una estética depurada que priorizó la sofisticación por sobre los excesos.

Pampita optó por ondas naturales y sin muchos accesorios

Pampita: De reina a jurado, tres décadas de historia, emoción y alta moda en Jujuy

El viaje de Pampita al norte del país adquirió un valor emocional incalculable al cumplirse exactamente 32 años de aquella noche de 1994 en la que resultó coronada como Reina Nacional de los Estudiantes. Su regreso respondió a una invitación especial para integrar el jurado oficial de la Elección Representante Nacional de los Estudiantes 2026 en el Estadio 23 de Agosto.

Pampita con la ganadora Constanza Lastra Erasti, representante de Santiago del Estero, en la FNE 2026

Entre saludos afectuosos con los vecinos y la emoción lógica de transitar nuevamente los pasillos de una celebración emblemática, la modelo recordó con cariño sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. Aquella joven Pampita que desfiló con ilusión en las carrozas estudiantiles volvió convertida en una personalidad consagrada, uniendo su presente de absoluta referente de la moda —marcando tendencia con su impecable vestido negro de apliques reflectantes— con los recuerdos de un certamen que la vio nacer artísticamente y que hoy la recibió con el mismo cariño de siempre.