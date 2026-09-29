Soledad Silveyra reapareció tras 22 días de internación: “He pasado por mucho dolor”

Soledad Silveyra recibió el alta médica después de permanecer 22 días internada en el Sanatorio Otamendi y ya se encuentra en su casa, donde continuará con la rehabilitación. La actriz, de 74 años, había sido hospitalizada luego de sufrir una fuerte caída en su domicilio que le provocó una fractura de pelvis y una fisura de sacro.

Tras regresar a su hogar, “Solita” reapareció públicamente a través de un extenso mensaje que compartió en sus redes sociales. Allí habló por primera vez de manera directa sobre cómo atravesó estas últimas semanas, agradeció a quienes la acompañaron durante la internación y contó cómo encara ahora esta nueva etapa de recuperación.

Soledad Silveyra reapareció tras sufrir una aparatosa caída

Soledad Silveyra habló tras recibir el alta médica

“Ya estoy en mi casa después de 22 días de internación”, comenzó Soledad Silveyra en su publicación. La actriz confirmó que sufrió una fractura de pelvis y una fisura de sacro y reconoció que fueron semanas difíciles, atravesadas por fuertes dolores: “Estoy poniendo toda la fuerza que puedo en recuperarme. He pasado por mucho dolor”, escribió, dejando en claro que ahora está concentrada en atravesar el proceso de rehabilitación.

En ese mismo mensaje, la actriz contó que encontró fuerzas en el acompañamiento de sus seres queridos, especialmente de su familia y de sus nietos. También reflexionó sobre la necesidad de cuidarse más y aseguró que está dispuesta a poner todo de sí para salir adelante: “Estoy convencida de que saldré adelante, queriéndome y respetándome y, fundamentalmente, cuidándome más de lo que he hecho hasta ahora”, expresó.

Soledad Silveyra recibió finalmente el alta médica

Cómo continuará la recuperación de Soledad Silveyra en su casa

El alta no significa el final del tratamiento. Soledad Silveyra continuará con la rehabilitación desde su hogar, bajo cuidados y con el reposo indicado para completar la recuperación de las lesiones. La periodista Maribel Leone informó que la actriz “va a continuar con la rehabilitación en su casa” y que se encuentra “muy bien de ánimo”. La información también fue confirmada por su hijo Baltazar Jaramillo en diálogo con Daniel Ambrosino para Intrusos, por América TV.

Durante la internación, Baltazar había contado que la recuperación sería larga y que su madre debía permanecer en reposo durante un período prolongado. Incluso la había definido como “una paciente complicada” a la hora de quedarse en cama, ya que le costaba atravesar la espera.

Soledad Silveyra continuará con la recuperación en su casa

El accidente que terminó con Soledad Silveyra internada

El accidente ocurrió el domingo 6 de septiembre, cuando Soledad Silveyra se encontraba sola en su casa. La actriz sufrió una caída y, ante la situación, logró comunicarse con su hijo Facundo, quien acudió para asistirla y se encargó de gestionar su traslado al Sanatorio Otamendi.

Los médicos descartaron la necesidad de una intervención quirúrgica y optaron por un tratamiento conservador, basado en la inmovilización y el reposo para permitir que el hueso soldara de manera natural. El período de recuperación inicialmente estimado rondaba los 45 días y, aunque la internación se extendió más de lo previsto debido al dolor, su estado general se mantuvo estable.

Soledad Silveyra deberá hacer terapia de movilidad

El agradecimiento de Soledad Silveyra a quienes la acompañaron

Además de hablar sobre su estado de salud, Soledad Silveyra aprovechó su regreso a casa para agradecer a todas las personas que estuvieron cerca durante estas semanas. Mencionó especialmente a sus compañeros y compañeras de trabajo, que se acercaron para darle fuerzas, a la prensa por respetar su situación y a sus vecinos de Rodríguez Peña, a quienes destacó por haber estado presentes durante un momento difícil.

Soledad Silveyra agradeció a todos los que la acompañaron durante su recuperación

También dedicó unas palabras al personal del Sanatorio Otamendi, desde los médicos y enfermeros hasta los kinesiólogos, cocineras y trabajadores que la asistieron durante su internación. Después de atravesar días de dolor y reposo, Soledad Silveyra dejó en claro que ahora toda su energía está puesta en recuperarse y volver a hacer aquello que más desea.