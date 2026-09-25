Pampita volvió a estar en el centro de la escena luego de hablar públicamente sobre su relación con Martín Pepa y brindar detalles sobre el presente sentimental que atraviesa. La modelo y conductora también se refirió a su decisión de alejarse de la conducción en televisión.

Pampita se sinceró sobre su presente con Martín Pepa

Durante una entrevista en el programa La Mañana con Moria, conducido por Moria Casán por El Trece, Pampita habló con naturalidad sobre su vínculo con Martín Pepa, con quien comenzó una relación en 2024. Después de atravesar un impasse algunos meses atrás, la pareja volvió a apostar por el romance y actualmente atraviesa una etapa de mayor estabilidad.

Pampita y Martín Pepa//Instagram

“Yo estoy muy bien, muy tranquilos con Martín, acomodados y con mucho equilibrio en la vida", reveló la modelo y agregó que muy pronto estarán celebrando dos años en pareja. "En unos meses ya son dos años juntos”, expresó Pampita con una sonrisa, en su charla con La One.

La modelo también contó que, por el momento, no existen planes concretos de llevar adelante proyectos en conjunto más allá de sus respectivas obligaciones y de la dinámica que mantienen debido a la distancia. “Por ahora no tenemos ningún proyecto juntos más que trabajar, dedicarse a la familia, ocuparnos de nuestras cosas y como siempre viajar a vernos”, indicó.

Pampita y Martín Pepa//Instagram

En esta línea, la conductora dio a conocer que el empresario regresará al país en unos días y se quedará hasta fin de año con ella. “El mes que viene él viaja y se queda hasta fin de diciembre”, anunció. Además, reiteró la conexión que hay en la pareja: “Nos llevamos muy bien”.

Pampita reveló el verdadero motivo de su alejamiento de la TV

Otro de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con su presente profesional. Al ser consultada sobre si volverá a hacer un programa diario en televisión como hizo el año pasado con Los 8 Escalones por El Trece, Pampita indicó que la residencia de su pareja en el exterior y sus frecuentes viajes hacen que actualmente le resulte difícil asumir compromisos vinculados con la televisión. “Como mi novio vive afuera no puedo comprometerme a un magazine semanal y volver a la conducción porque viajo mucho”, sostuvo.

Pampita//Instagram

Durante la charla con el ciclo de espectáculos, la experta fashionista también hizo referencia a sus compromisos laborales relacionados con las marcas. “No he hecho mucha vida social este año. Fue un placer estar en Nueva York, me encanta ser embajadora de Carolina Herrera, siempre es un placer y un gran honor”, dijo.

Así, entre proyectos laborales, viajes y una relación que atraviesa una nueva etapa, Pampita mostró un presente en el que busca equilibrar sus compromisos profesionales con su vida personal. La modelo continúa vinculada a distintos trabajos y eventos, aunque por ahora mantiene distancia de los formatos televisivos que requieren una presencia fija y sostenida.