Pampita reivindicó el clásico vestido negro y sorprendió con un increíble look

Fiel a su estilo y con un enorme ángel, Pampita sorprende cada vez más con sus increíbles looks. Ahora, la conductora reivindicó el clásico vestido negro y lo propuso de una forma diferente.

Esta semana, Pampita estuvo presente como embajadora de BODY HEALTH en un exclusivo cocktail, donde se presentaron los últimos tratamientos y anunciaron los próximos aperturas de centros donde se podrán disfrutar de estas nuevas tecnologías.

La modelo se consagró cómo embajadora de BODY HEALTH y conquistó a los presentes con su belleza única.

Para esta oportunidad, la modelo conquistó con un particular look: un vestido negro asimétrico junto a unas clásicas sandalias.

Además, lo que llamó la atención de ese look fue las formas que el autor de diseño utilizó. En este look se combinó lentejuelas en las mangas con diferentes apliques y una pronunciada hombrera.

Pampita reveló el dilema que tiene con Roberto García Moritán por su familia

Dsde hace algunas semanas comenzó a circular la versión de que Pampita podría estar embarazada. La modelo ahora salió a aclarar los tantos sobre esta cuestión.

En un móvil con LAM, la modelo confesó la verdad respecto a las versiones y aclaró que es algo que no está en sus planes. "Yo creo que cada tanto me relajo, como un poquito de más y ya empiezan a decir: 'está embarazada'. Creo que es eso porque sino no sé de dónde los sacan. No estamos buscando, estamos re tranquilos", aseguró.

"No hay ninguna información, porque no puedo convencer a Robert, lo intento pero no quiere agrandar más la familia. Yo creo que ya está bastante grande igual", reveló sobre sus intenciones que difieren a las de su marido.

"¿Y qué te dice?", indagó Ángel de Brito sobre la cuestión. "Me dice que ya somos demasiados, dormimos poco. Y cuando vamos a los hechos es así. Tenemos todos los horarios de todas las edades, estamos fascinados pero somos bastantes", finalizó la top.