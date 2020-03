Pampita dio detalles de su relación con la China Suárez

Atrás quedó la historia de Carolina Pampita Ardohain y su escandalosa separación de Benjamín Vicuña, en la que tenía también tuvo como protagonista a la China Suárez. En una entrevista, la conductora se animó a hablar de cómo es la relación con la actriz, tras años de enfrentamientos mediáticos y personales.

“Tu relación con Eugenia Suárez, la pareja de Benjamín, se plantea como si fuera un Boca-River. ¿Cómo lo viven en la realidad?”, le preguntaron a la top en una nota de la revista ¡Hola! Argentina. “Hay una excelente relación porque mis hijos me importan más que mi propia vida. Tenemos que manejarnos con respeto todos los que integramos la familia de mis hijos. Esa claridad hace que todo se cuide muchísimo”, respondió.

Pampita, que se negó a referirse al supuesto embarazo de la China, explicó por qué no habla de su ex pareja: “Imagino que como los noteros me tienen a su alcance, por tener un programa diario, es fácil acceder a una nota conmigo. Pero nunca me van a escuchar hablando algo que pueda llegar a perjudicar mi relación con el padre de mis hijos. No voy a permitir que nada ponga en riesgo eso”, concluyó.