En "Pampita On Line", Pablo Muney comenzó a hablar sobre el tema de las relaciones abiertas. Atenta al tema Pampita reveló cómo reaccionaría si Roberto García Moritán le propusiera abrir el matrimonio.

“Hay que decidirlo, es una puerta que uno abre y después… Hay que tener la mente abierta, si los dos están de acuerdo y eligen vivir la vida así está muy bien. Vos me conocés, yo no podría, me muero”, aseguró entre risas la también jurado de La Academia.

“¿Y si él te lo dijera de acá a 23 años?”, le consultó el panelista en la emisión de Net Tv y Carolina fue contundente: “Le diría ‘dejá la puerta abierta, andá yendo, anda a tu puerta abierta llévatela”.

Pampita reveló cómo reaccionaría si Roberto García Moritán le propusiera una relación abierta.

Por su parte en los últimos días, Roberto García Moritán habló de su relación con Pampita en "Mañanísima" y dejó en claro que no le perdonaría una infidelidad. “¿Perdonarías una infidelidad?”, preguntó Carmen Barbieri y el empresario respondió: “Me parece que no. Me parece que tiene que ver con honrar determinados acuerdos que establecimos de entrada”.

Roberto García Moritán no le perdonaría una infidelidad a Pampita.

Pampita dedicó un mensaje a Benjamín Vicuña por su cumpleaños

Benjamín Vicuña cumple 43 años y Pampita sorprendió con un emotivo post dedicado a él en redes sociales.

Por primera vez desde su conflictiva separación, la modelo decidió subir a Insta Stories un video de sus tres hijos, Beltrán, Bautista y Benicio con tiernas palabras en su día.

"Te vamos hacer este video porque te queremos mucho", comenzó Benicio y luego siguió Bautista, el mayor. "Gracias al mejor papá del mundo, me enseñaste todo lo que sé".

Luego, llegó el turno de Beltrán. "Gracias por cuidarme, ayudarme a andar en bici, animarme por todo lo que me diste este año", dijo y Benicio agregó: "Papá te quiero muchísimo, feliz cumpleaños mejor papá del mundo".

Antes, Pampita compartió una imagen Benjamín Vicuña junto a sus tres hijos y expresó: "Feliz cumpleaños" .

Pampita dedicó un mensaje a Benjamín Vicuña por su cumpleaños.



FL