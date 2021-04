Pampita reveló cuál fue su primer trabajo y sorprendió a todos

Al igual que otros famosos, Pampita tuvo trabajos que nada tuvieron que ver con el mundo del espectáculo y las pasarelas. A diferencia de otras estrellas que ocultan su pasado, la modelo siempre ha sido sincera sobre sus inicios en el mundo laboral.

En una charla con su panelista Julieta Novarro, la conductora de Pampita Online contó cuál fue el primer trabajo que realizó cuando se mudó a Buenos Aires.

Sin pelos en la lengua, la top reveló que solía lavar platos hasta las 5 de la mañana antes de iniciar su exitosa carrera de modelo. Si bien durante años se especuló que fue descubierta mientras trabajaba en una tienda de ropa, ella aclaró que no fue ese su primer empleo.

“En el bowling Dromo, en la calle Migueletes. Lavaba los platos, hasta las 5 de la mañana. Primero lavé los platos y después fui moza, pero lavé por un tiempo largo”, recordó Pampita.

Pampita habló sobre cómo le caen las criticas en pleno embarazo: "Todo me resbala"

Pampita está atravesando su quinto mes de embarazo y en medio de la felicidad que tiene por lo que será la llegada de su primera hija junto a Roberto García Moritán, habló de cómo se toma ahora las críticas.

Contundente, la conductora de Pampita Online, se centró especialmente en los dichos de Marina Calabró, quien en un móvil con Los ángeles de la mañana, disparó contra la top y aseguró: “Pampita tiene que estar agradecida a Jorge Lanata y a mí”.

“¿Qué les pasa con nuestro programa? Hagan lo que quieran, diviértanse, chicos. No pasa nada, acá no nos enganchamos. No van a poder, menos en este estado divino en el que estoy que todo me resbala, se va”, cerró Pampita sin pelos en la lengua.