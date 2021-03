Pampita reveló cuánto tiempo se tomará licencia por maternidad

Si bien Pampita ya tiene fecha para su retorno para su programa "Pampita On Line" por Net Tv. todo están esperando cuando comenzará "La Academia" donde será una de las principales atracciones ya que es una de las jurado junto a Angel de Brito, Hernán Piquín y Jimena Barón. Ahora lo que todos se preguntan es hasta cuando trabajará ya que a mediados de año dará a luz a la hija que espera junto a su marido Roberto García Moritán.

Embarazada de cinco meses, y tiene fecha prevista de parto para finales de julio, así que la top model deberá tomarse una licencia lógica cuando llegue el momento de dar a luz a su quinto hijo. A partir de cuándo sucederá eso, el conductor de Los Ángeles de la Mañana dio los detalles que le dio la madre Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña sobre sus planes.

"Ayer hablé con Pampita y le pregunté hasta cuándo iba a trabajar en el jurado de La Academia, yo porque estaba preocupado por quién iba a tener sentado después. Ella tiene fecha de parto para mediados de año, julio o agosto, no sé bien cuándo es la fecha", explicó el conductor y luego, finalizó: "Me dijo 'solo me voy a tomar una semana'. La semana del parto y después vuelvo al jurado y sigo trabajando'".

Pampita ya tiene día y horario para volver a la tele

Pampita volverá a la conducción de Pampita Online el próximo 15 de marzo por Net TV. Tras confirmar su embarazo, la modelo de 43 años ocupará el prime time de la emisora y el ciclo saldrá al aire de 20 a 21 con muchas sorpresas.

Aunque no está confirmado el staff definitivo, Mica Viciconte es una de las figuras convocadas por la producción para estar este año en el renovado ciclo.

Días atrás, Pampita se refirió al regreso a la acción cuando compartió imágenes de su nuevo cambio de look. "Preparando todo para volver pronto a la tele! mi pelo divino en las mejores manos", escribió la conductora en su cuenta oficial de Instagram y mostró su nuevo look de la mano de su estilista favorito, Zacarías Guedes.