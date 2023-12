Hace unos días, Yanina Latorre salió a cruzar a Pampita luego de que discutieran en la pista del bailando y la comparó con su hija. "Por ahí Lola Latorre es todo lo que Pampita quiso ser y no pudo", apuntó sin filtro la panelista en sus historias de Instagram.

Las redes sociales no dejaron pasar este polémico comentario, y los seguidores de la modelo decidieron atacar a Yanina en la nueva publicación que subió Pampita de su viaje a Estados Unidos.

La publicación de Pampita.

Las fotos de la jurado del Bailando en la playa no sólo sumó una gran cantidad de likes, sino que también de comentarios atacando a la polémica panelista. Algunos de los mensajes que escribieron fueron: "Pampita preguntándose por qué Lola nació fina", "Debe estar pensando 'quiero ser Lola Latorre'", "¿Y ella quiere ser Lola Latorre? ¡Sos única, Pampita!", y "Belleza... no le envidia nada a nadie".

Algunos comentarios que recibió Yanina Latorre.

Pero eso no fue todo, ya que debajo de la publicación de Pampita sus seguidores le comentaron a Yanina Latorre: "Ya quisiera la Diego Latorre con peluca ser como Pampita", "Me confundí, pensé que era Lola Latorre", "La veo a Pampita y me acuerdo de la ridícula de Latorre jajaja", "Pampita re triste y acomplejada porque no nació tan fina y linda como la hija de la urraca jajajajajaaaa".

Qué dijo Yanina Latorre sobre Pampita en sus historias de Instagram

“Yo creo que Lola no es tilinga. Lola no es peleadora, no se va a levantar a Marcelo, ni va a chapar con Martín Salwe, ni va a garchar a la pista. Ahí hay un punto de quiebre donde ella es solamente baile, es muy educada. Entonces en ese candombe, vas quedando como muy blanca, muy tranquila. Y ahí es donde yo creo que a Ángel puede no gustarle", comenzó la panelista en su cuenta oficial de Instagram.

"Lo de Pampita me extraña un poco, pero bueno… Por ahí Lola es todo lo que Pampita quiso ser y no pudo. Pampita es una nena que fue persiguiendo un montón de sueños, como ser divina, fina, vivir en Barrio Parque, vestirse de blanco. Ser top. Lo logró, pero le costó. Lola ya nació fina así. Es fina de nacimiento, amor. Creo yo. Ustedes saben que digo verdades y las digo acá en el vivo para que después recorten y se lo manden. No estoy agrediendo a nadie, estoy diciendo la verdad”, terminó Yanina Latorre apuntando contra Pampita.

J.C.C