Pampita la está rompiendo en el viaje a Tailandia, organizado por Pandora. Junto a sus compañeras, la modelo logra lucir increíbles looks veraniegos y llenos de glamour que pueden usarse en la próxima temporada. Sin embargo, hubo un atuendo que llamó la atención, y con el que trajo las bikinis más lindas. De esta manera, Carolina Ardohaín no solo nos muestra un lugar para conocer nuevas culturas, sino que también cuál es el look indicado para disfrutarlo.

Pampita

Animal Print: Pampita mostró desde Tailandia cuál será la bikini de la temporada

En los últimos días, Pampita, Juli Poggio, Jimena Barón, Stephanie Demner y Zaira Nara dejaron las comodidades de Bangkok, y las divertidas noches de ciudad para adentrarse en las islas paradisíacas, y tener un gran cierre de este viaje. Para eso, Pandora las llevó a Phuket, una isla de Tailandia que se caracteriza por sus aguas cristalinas y blancas playas. Durante el día, hicieron una excursión por el parque nacional Hong Island, de Phang Nga Bay.

Pampita

Para la excursión, Pampita usó una bikini animal print, que remarca su espectacular figura. Con una parte superior triangular, y la inferior recto-thong, la modelo llevó un diseño de cebras, de colores neutros. El mismo lo acompañó de un maquillaje natural, para poder disfrutar de los ríos del lugar, y un collar cobrizo. La joya tenía dijes de corazones, al igual que los aritos. Finalmente, se dejó el pelo suelto que logró modelarlo a pesar de estar mojado por nadar.

Pampita

Pampita

Este estilo animal print es muy usado en la modelo, quien suele traerlo a varios aspectos de la vida. En otros viajes, se la vio luciendo enterizos para la noche u otras bikinis. En esta ocasión, Carolina Ardohaín decidió vestirse con un diseño de cebras, gracias a su comodidad en el modelo y por los colores que son combinables. Además, el mismo le permite resaltar las hermosas joyas que eligió usar, de la mano de Pandora, su fiel compañera en el viaje.

Pampita

Las modelos fueron llevadas en un yate hasta el parque nacional, donde se subieron a pequeños barcos y cada una pudo modelar entre piedras y ríos. En una divertida sesión de fotos, Pampita se la jugó por meterse en el agua, tirarse de un tobogán al río, y divertirse junto a su amiga y a sus compañeras de la Argentina. Junto a Juli Poggio, Jimena Barón, Stephanie Demner y Zaira Nara, están llevando la belleza del país hacia Asia y mostrando todo el talento que tienen para la moda.

