La salud de Pampita: revelan la decisión que tomó en pleno aislamiento por coronavirus

Pampita sigue cumpliendo el aislamiento por coronavirus después de dar positivo hace más de una semana. Junto a Roberto García Moritán, la modelo permanece alejada de sus hijos en una habitación de su casa y evoluciona favorablemente.

"Le escribí y me contestó, me dijo que le duele mucho el cuerpo pero que está mejor", contó Floppy Tesouro en LAM.

Luego, Barby Franco, quien fue panelista de Pampita Online, aseguró que también se comunicó con ella y aseguró que Pampita tomó la decisión de no mirar televisión. "No está mirando nada", confirmó la ex pareja de Fernando Burlando.

Días atrás, Pampita emitió un comunicado en sus redes sociales donde se refirió a las distintas versiones que surgieron sobre su salud, después de dar positivo de coronavirus.

"Empatía 0. Parece que si te contagiás, los medios te crucifican. Como pueden insultarme, solo por estar enferma? Cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo! Nos toca a todos, nosotros o algún ser querido, de alguna manera tarde o temprano. El que se enferma no es el villano en esta historia, es la víctima", dijo en su fuerte mensaje.

"Se regocijan con la enfermedad de otra personas, muestran su verdadera esencia en cada comentario, y le dan a la gente su peor versión" En que momento perdieron toda humanidad", sentenció.

Pampita mostró cómo se comunica con sus hijos en aislamiento

Pampita compartió un emotivo video con sus hijos Beltrán y Benicio Vicuña en el que muestra cómo se comunica con ellos tras el aislamiento por coronavirus.

En las imágenes se ve a sus dos pequeños charlando con ellos desde la ventana. "Te quiero abrazar mamita linda. Te extraño, venite abajo", dice Beltrán. "Me muero por abrazarte", le responde ella entre risas.