Pampita es mucho más que su dura separación de Roberto García Moritán, o nueva relación con Martín Pepa. La modelo siempre se caracterizó por compartir en sus redes sociales los diversos viajes que realiza, a veces por trabajo y otras por placer. En todos esos, tiene para compartir un nuevo look que trae con sus conocimientos de lo que vendrá en la próxima temporada. En esta caso, compartió tres vestidos para la noche que serán los más vistos en el verano 2024-2025.

¿Cuáles son los tres vestidos cortos tendencia para usar, según Pampita?

Total black y 100% elegante

Durante su último viaje a París, Pampita pudo disfrutar lo que es la noche francesa. Lleno de lugares para la envidia y elegantes restaurantes, la modelo eligió un excelente vestido corto que puede usarse para diferentes ocasiones. Siempre manteniendo su lado elegante, Carolina Ardohaín busca la comodidad como parte de su atuendo.

Por eso, decidió vestir un total black corto. La parte superior es marcada por un corset, con escote cuadrado, para entallar su cintura y pecho. Finalmente, el vestido termina con una pollera sobre las rodillas, que está lejos de ir sobre su cuerpo. El look lo cerró con unos mocasines negros, ideales para las noches de París, y manteniendo la comodidad en las salidas.

A puro brillo y glamour

París no solo le dejó una elegancia digna de los europeos. Pampita logró transportar sus brillos a las calles de la capital de Francia, y lució un increíble look de brillos y flecos que no pasó desapercibido. Con una sesión de fotos digna de una noche bailable, Carolina Ardohaín dejó impresionados a sus seguidores y amantes de la moda.

La modelo lució un vestido sin mangas, corto y ajustado al cuerpo. Completamente metalizado, cubierto de lentejuelas y piedras en color plateado, permitió que el vestido no le robara la atención de sus labios, que cargaban con un hermoso rojo pasión. Por último, coronó el atuendo con unas botas de caña alta, plateadas y repletas de flecos.

Un total black bailable

Sin embargo, no todos sus atuendos vienen de Europa. Pampita sabe cómo traer una moda original para los países latinoamericanos. Durante su viaje a México, la conductora salió a disfrutar de noches bailables en toda su estadía. Para eso, tuvo que pensar un digno atuendo.

En sus redes sociales, compartió un vestido corto negro con apliques plateados. El mismo era entallado al cuerpo, pero le dejaba la comodidad para poder moverse al ritmo de la música mexicana. Finalmente, lo completó con tacos en punta, un make-up sencillo y un cabello recogido en un rodete descontracturado.

Pampita sigue demostrando que es toda una influencer de la moda. Ya sea con vestidos de noche, outfits para trabajar o looks ideales para los turistas, la modelo remarca cuáles serán la tendencia de las futuras temporadas, y ayuda a los fanáticos a elegir un atuendo ideal, sin importar la ocasión en la que se presenten.

A.E