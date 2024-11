Este domingo, Pampita visitó el living de Susana Giménez y dio una entrevista que dejó de qué hablar. Entre su relación con Martín Pepa y la separación de Roberto García Moritán, la modelo dio una exclusiva nota con la diva, tras semanas de silencio luego del escándalo. Sin embargo, se volvió tendencia por lo difícil que resultó sacarle algún detalle de todo lo que vivió. A pesar de eso, Carolina Ardohaín brilló en el programa con un espectacular look.

De negro y dorado, el look de Pampita con el que brilló en el living de Susana Giménez

Pampita tuvo unos intensos últimos meses del 2024. Entre separaciones, rumores y lujoso viajes, la modelo dio de qué hablar a los medios de comunicación y redes sociales. Sin embargo, hasta el momento, había mantenido el silencio. Susana Giménez decidió invitarla a su programa y tuvo la posibilidad de llevar adelante una de las entrevistas más exclusivas y esperadas por los televidentes. A pesar de eso, no se le hizo muy fácil a la diva.

Carolina Ardohaín comentó sobre su separación con Roberto García Moritán, y reveló: "Toda mi vida quise tener mi familia y un compañero. Fue una bomba que cayó de repente y que exploto todo por el aire, volaron los pedazos por todos lados y no se pudo pegar más nada. ​Yo no era la prioridad de Roberto. Si me rompen el corazón, se vuelve a arreglar y seguimos". A pesar del mal momento que vivió, la modelo aseguró que ya siguió adelante y no dio más detalles. Si bien comentó un poco sobre su actual relación a distancia con Martín Pepa, generó indignación en las redes sociales.

Los usuarios no tardaron en notar la actitud de Pampita, pero ella no dejó de brillar. La realidad es que usó un increíble look que se llevó las miradas de todos y dejó con la palabra en la boca a muchos. Con un atuendo largo total black, y un escote corte V, la modelo remarcó su cuerpo y brilló con unos accesorios dorados. Unos aros grandes y notorios llamaron la atención, y fueron acompañados por sus labios pintados al rojo pasión.

Pampita generó controversias con su actitud frente a Susana Giménez, pero lució como una completa diosa. Con su increíble look black and gold, la modelo se plantó frente a toda la televisión argentina y dejó en claro que no contará detalles de su vida privada. A pesar de eso, buenos momentos se pudieron vivir en el living de la diva, cuando contó cómo es su actualidad y dio más ideas de atuendos cómodos y elegantes. Carolina Ardohaín logró, como siempre, volverse tendencia en las redes sociales.

A.E