Pampita, Roberto García Moritán y Milagros Brito grabaron un video al ritmo Tini Stoessel

Milagros Brito hizo público un video en donde bailan "Miénteme", la nueva canción de Tini Stoessel y María Becerra para celebrar el cumpleaños número 15 de su hija Delfina. Pero lo que más llamó la atención fue la participación de Roberto García Moritán y Pampita intentando hacer la coreografía y demostrando que la familia tiene muy buena onda.

"We are Family (somos familia). Amo mi familia. Juntos, ensamblados, alegres, intensos, desordenados y hoy todos unidos en este baile descoordinado, pero con todo el amor del mundo para Delfi. Se hizo lo que se pudo", escribió la empresaria en su cuenta de Instagram.

Al ver el video, Pampita reaccionó y se limitó a comentar solo emojis de corazones. Por su parte, Milagros Brito, mamá de Delfi felicitó a su hija por redes sociales. “15 años mágicos de ser tu mamá. Te deseo que sigas siendo de esas personas que hacen más lindo este mundo”, escribió primero la mujer, y detalló una serie de cualidades: “Alegre, leal, sincera, entusiasta y amorosa”. “Ojalá pueda seguir acompañándote siempre con amor y libertad en esta aventura de la vida. ¡Te amo!”, concluyó la ex pareja de García Moritán.

El amoroso posteo de Roberto García Moritán a su hija Delfina quien cumplió 15 años

Delfina, la hija de Roberto García Moritán, cumplió 15 años y el empresario lo celebró en su cuenta de Instagram de una forma muy especial. Con un carrusel de fotos le dedicó un tierno mensaje y sus palabras emocionaron a Pampita y a todos los seguidores del empresario gastronómico.

El post de Roberto que generó mucha ternura en las Redes Sociales.

“¡15 años mi amor! No puedo creer el orgullo que me da ser tu papá. ¡Te amo con todo corazón!”, escribió "Robert" en su cuenta. Allí, se pueden ver postales de ella de bebé, otras de niña y en su juventud. Seguramente Delfina hará un festejo íntimo ya que las reuniones sociales masivas no están permitidas en la que participará su familia.