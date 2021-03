Pampita y Roberto García Moritan celebraron los cinco meses de su beba en camino

Pampita y Roberto García Moritán celebraron los cinco meses de la beba en camino con unas postales caseras. Los futuros padres mostraron cuánto creció la panza en este último tiempo con sus looks más relajados y "de entre casa".

Mirándose al espejo, abrazados y sonrientes, la modelo de 43 años y el empresario gastronómico festejaron este momento único que viven como pareja a un año y tres cuatro meses de su casamiento.

En las románticas fotografías se los puede ver recién amanecidos, él en medias con un short deportivo y ella con un top que deja ver la dimensión de su panza. A través de Instagram homenajearon a su esperada niña.

Pampita habló de su futuro laboral después del nacimiento de su hija

Pampita habló de cómo será su futuro laboral una vez que su hija nazca. La celebridad argentina dijo que no se tomará muchos días después del parto y que amamantará antes de salir al aire en La Academia y Pampita Online.

"No creo que me tome muchos días porque yo me siento muy bien muy rápido. Son dos horas, ¿cómo no voy a poder estar dos horas sentada de jurado?", expresó la conductora de televisión.

Luego, la pareja de Roberto García Moritán detalló: "Voy a amamantar antes de que empiece el programa hasta el último segundo. Y, si no aguanta las dos horas que dura el programa, me pondré una mantita. Como en cualquier trabajo".