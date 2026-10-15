De Pampita a Mora Bianchi y Franco Poggio: Los looks del lanzamiento de Talismán de Pandora

Pampita, Mora Bianchi y Franco Poggio coincidieron en el evento que organizó Pandora para el lanzamiento de su nueva colección de accesorios. Entre varios famosos e influencers, los tres supieron dar cátedra de estilo al apostar por estilos diversos, en tendencia y con prendas que cautivaron a todos.

Pampita, Mora Bianchi y Franco Poggio marcaron tendencia con sus looks en el evento de Pandora

Pampita, Mora Bianchi y Franco Poggio fueron algunos de los invitados que se destacaron con sus elecciones de moda en un encuentro especial que reunió a varias figuras del espectáculo. Pandora presentó Talismán Zodiac, una colección que une el universo del zodíaco con la identidad personal y propone expresar aquello que nos hace únicos a través de cada charm.

En el marco del Día de la Madre, la marca de joyas organizó una experiencia en la que la astrología, el tarot y las joyas fueron protagonistas. El evento convocó a distintas celebridades, entre ellas Eva Bargiela, Franco Masini, Lola Abraldes, Cande Ruggeri y Minerva Casero, quienes acompañaron el lanzamiento y disfrutaron de una propuesta que combinó moda, espiritualidad y accesorios.

Minerva Casero, Franco Masini, Pampita, Cande Ruggeri y Eva Bargiela en el evento de Pandora

Entre los looks que se llevaron todas las miradas estuvieron los de Pampita, Mora Bianchi y Franco Poggio, quienes apostaron por estilos diferentes y demostraron cómo los tonos neutros pueden convertirse en grandes aliados para lograr conjuntos con personalidad.

Pampita apostó por la elegancia minimalista con un vestido lencero

Pampita eligió un vestido largo blanco de inspiración lencera, una pieza que combinó delicadeza, sensualidad y sofisticación. El diseño presentó un escote en V pronunciado y finos breteles, detalles que reforzaron la estética femenina de la prenda. Confeccionado en una tela liviana y satinada, la prenda se destacó por su caída fluida y por la manera en que acompañó la silueta. Además, la elección del blanco aportó luminosidad y elegancia, mientras que la sencillez del diseño dejó que la textura y el movimiento del género cobraran protagonismo.

Pampita apostó por la elegancia minimalista con un vestido lencero



La modelo se inclinó así por una propuesta minimalista, ideal para quienes buscan un look sofisticado sin necesidad de recurrir a grandes detalles. Asimismo, el estilo slip dress continúa siendo una alternativa versátil para eventos especiales, gracias a su capacidad de combinar sensualidad y elegancia en una misma prenda.

Mora Bianchi eligió un conjunto blanco de aire romántico

Mora Bianchi, por su parte, apostó por un conjunto de camisa y short en color blanco, una combinación fresca y descontracturada que incorporó detalles de inspiración lencera. La elección de estas prendas aportó delicadeza al estilismo y construyó un outfit relajado, ideal para un evento diurno o una ocasión en la que se busca priorizar la comodidad sin resignar estilo.

El conjunto monocromático se destacó por su estética liviana y femenina, mientras que la cartera de hombro en tono malva sumó un contraste sutil. Este accesorio aportó un toque de color y rompió con la uniformidad del blanco sin perder la armonía del look. Así, Mora Bianchi combinó elementos clásicos con detalles románticos y logró un estilismo que se llevó todas las miradas.

Mora Bianchi eligió un conjunto blanco de aire romántico



Franco Poggio se inclinó por un look relajado y moderno

Franco Poggio también se destacó con una elección que combinó elegancia y naturalidad. El ex participante de Gran Hermano lució un abrigo largo en color café, de diseño estructurado y con solapas, que se convirtió en la pieza central del conjunto. Debajo, llevó una camisa blanca abotonada que aportó un contraste clásico y equilibró la intensidad del tono marrón.

Uno de los detalles más interesantes de su look fue el cinturón del abrigo, anudado de manera informal a la cintura, un recurso que le dio un aire más relajado a una prenda tradicionalmente asociada con propuestas formales. La combinación de tonos neutros y la silueta alargada del abrigo construyeron un look moderno, con una impronta urbana y sofisticada.

Franco Poggio se inclinó por un look relajado y moderno



Con el lanzamiento de Pandora Talismán Zodiac, la firma propuso explorar la conexión entre los signos del zodíaco y la identidad individual mediante una colección de charms pensados para expresar aquello que distingue a cada persona. La experiencia, realizada a pocos días del Día de la Madre, reunió a figuras del espectáculo. De esta manera, los looks de Pampita, Mora Bianchi y Franco Poggio se destacaron y aportaron distintas miradas sobre las tendencias del momento: desde la sofisticación del vestido lencero hasta la frescura de un conjunto blanco y la modernidad de un abrigo largo en tonos tierra.