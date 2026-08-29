Entramos al living de Sofía Pachano y Santiago Ramundo: dos sillones, detalles de madera y un rincón especial para su hijo Vito

El living de Sofía Pachano y Santiago Ramundo es también uno de los espacios donde su hijo Vito juega, explora y pasa parte de sus días. Así lo mostró la actriz en una de sus historias de Instagram, donde compartió una tierna postal familiar protagonizada por su papá, Aníbal Pachano, y su pequeño nieto.

Sofía Pachano y Santiago Ramundo

Sofía Pachano mostró la decoración del living de su casa

A través de sus redes sociales, Sofía Pachano compartió un video en el que se puede ver a su pequeño Vito sentado en el piso, frente a una alfombra didáctica con dibujos y actividades pensadas para estimular su curiosidad. El rincón de juegos está integrado al ambiente principal de la casa, rodeado de juguetes y objetos que forman parte de la vida cotidiana de la familia.

La decoración del living se caracteriza por una paleta de blancos tiza, beige y tonos crema, que aparece tanto en las paredes como en los tapizados. Los pisos de madera clara aportan calidez y se combinan con sillones de fundas textiles en tono marfil, almohadones a juego y una manta tejida con flecos.

Así es el living de Sofía Pachano y Santiago Ramundo

En el centro del ambiente se destaca una mesa ratona de madera maciza oscura, con cajones integrados, ubicada sobre una alfombra de telar con un diseño geométrico sutil. Sobre ella, algunos floreros y objetos decorativos conviven con los elementos propios de una casa familiar.

El espacio también cuenta con un amplio ventanal que conecta el interior con las plantas del exterior. Las cortinas de gasa o lino en tono crudo acompañan la propuesta en tonos neutros, mientras que una lámpara colgante de diseño moderno, con globos opacos y brazos metálicos curvados, suma un detalle contemporáneo.

Así es el rincón especial para Vito, su hijo

En medio de esta decoración, los objetos de Vito se incorporan naturalmente al espacio. Además de la alfombra didáctica, en la postal aparecen distintos muñecos de tela, entre ellos un simpático animalito marrón que descansa sobre uno de los sillones. También se pueden ver otros juguetes alrededor del pequeño, formando un rincón de juegos que se integra al living sin perder la estética general del ambiente.

La llegada de Vito también sumó otros elementos funcionales al ambiente, como una mecedora en tonos neutros, ubicada en el centro del living. Así, el espacio combina muebles y objetos decorativos con soluciones pensadas para la vida cotidiana con un bebé.

Sofía Pachano mostró el rincón de juegos de su hijo Vito

Mientras Vito disfruta de su rincón de juegos, Aníbal Pachano se ocupa de cuidarlo y entretenerlo. La escena, registrada por Sofía Pachano, permitió conocer un poco más de la intimidad de la familia y, al mismo tiempo, descubrir cómo el living de la actriz se transformó para acompañar esta nueva etapa.