De Moria y Verónica Lozano a Graciela Borges: las celebridades que apoyaron la campaña "Manos de mujer" contra el cáncer de mama

Moria Casán, Verónica Lozano y Graciela Borges formaron parte de una nueva edición de Manos de Mujer, una iniciativa que reunió a referentes de distintos ámbitos con el objetivo de impulsar un mensaje vinculado al cuidado de la salud. A través de una propuesta visual desarrollada junto a reconocidos fotógrafos, la campaña volvió a poner el foco en la importancia de la prevención contra el cáncer de mama mediante una serie de retratos que presentan diferentes miradas y recorridos.

De Moria Casán a Verónica Lozano: 10 reconocidas mujeres dieron vida a una nueva campaña contra el cáncer de mama

La prevención del cáncer de mama volvió a ocupar un lugar destacado en una nueva edición de Manos de Mujer, la campaña impulsada por la Fundación Rossi que este año reunió a diez figuras reconocidas de distintos ámbitos para transmitir un mensaje vinculado al cuidado de la salud. Lejos de enfocarse en la enfermedad, la propuesta buscó generar conciencia a través de una serie de retratos fotográficos que ponen el acento en la importancia de los controles médicos y la detección temprana.

Moria Casán y Graciela Borges en la campaña Manos de Mujer de la Fundación Rossi

En esta decimotercera edición participaron Graciela Borges, Moria Casán, Patricia Sosa, Dominique Metzger, María Vázquez, Agustina Rossi, Elina Costantini, Verónica Lozano, Amalia Amoedo y Camila Romano, mujeres procedentes del mundo de la cultura, la comunicación, la moda y el arte. Cada una protagonizó una producción pensada para acompañar una campaña que busca mantener vigente la conversación sobre la prevención y el acceso a la información sobre el cáncer de mama.

La iniciativa fue desarrollada a partir de una idea visual basada en retratos realizados por nueve fotógrafos convocados especialmente para el proyecto. La fotografía funciona como el eje central de la campaña y como una herramienta para construir mensajes de concientización a través de imágenes.

Verónica Lozano y Elina Costantini en la campaña Manos de Mujer de la Fundación Rossi

En ese marco, la campaña contó con la participación de Federico de Bartolo, editor jefe de fotografía de CARAS; Bruno Nogueira, Tadeo Jones, Matías Salgado, Sol Levinas, Alejandro Calderone Caviglia, Sol Abadi, Samuel Ganem y Christian Beliera. Cada uno aportó su mirada artística a esta nueva edición de Manos de Mujer, con retratos que buscaron reflejar la identidad de las protagonistas y acompañar el mensaje de concientización sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama.

Uno de los elementos distintivos de esta edición fue la presencia de guantes de boxeo de color rosa, utilizados como símbolo visual de la campaña. La imagen fue elegida para representar conceptos relacionados con la constancia, la determinación y la importancia del cuidado personal. De esta manera, se apartó de representaciones centradas exclusivamente en la vulnerabilidad asociada al diagnóstico y buscó instalar una mirada vinculada a la acción, la información y el acompañamiento.

Diez reconocidas figuras unidas por la prevención contra el cáncer de mama

Entre las participantes se encuentran referentes de distintas generaciones y trayectorias. Graciela Borges, una de las figuras históricas del cine argentino, aportó su presencia a una campaña que reunió perfiles muy diversos. A su lado aparecen nombres como Moria Casán, con una extensa carrera en el espectáculo, y Patricia Sosa, cuya actividad artística se combina desde hace años con proyectos vinculados al trabajo social. La propuesta buscó integrar distintas voces para conseguir un mensaje preventivo.

María Vázquez y Agustina Rossi en la campaña Manos de Mujer de la Fundación Rossi

El proyecto también contó con la participación de personalidades ligadas a la comunicación y los medios. Dominique Metzger y Verónica Lozano formaron parte de la propuesta, junto con María Vázquez, reconocida por su trayectoria en la industria de la moda. A ellas se sumaron Agustina Rossi, impulsora de la iniciativa desde la fundación organizadora, además de Elina Costantini, Amalia Amoedo y Camila Romano, representantes de sectores vinculados a la cultura, el diseño y la gestión artística.

Camila Romano y Patricia Sosa en la campaña Manos de Mujer de la Fundación Rossi

A través de esta nueva edición, Manos de Mujer buscó reforzar un mensaje sostenido a lo largo de sus trece años de historia. Así, la detección temprana continúa siendo una herramienta clave para abordar una de las enfermedades oncológicas más frecuentes entre las mujeres. Con el apoyo de diez figuras públicas y una propuesta artística basada en el lenguaje de la fotografía, la campaña volvió a instalar la prevención como tema central.

Dominique Metzger y Amalia Amoedo en la campaña Manos de Mujer de la Fundación Rossi

Moria Casán, Verónica Lozano y Graciela Borges formaron parte de Manos de Mujer, una iniciativa que reunió a diez referentes de distintos ámbitos con el propósito de difundir información vinculada al cuidado de la salud y la importancia de los controles médicos. A través de una propuesta basada en retratos fotográficos y en la participación de figuras provenientes de la cultura, la comunicación, la moda y el espectáculo, la campaña volvió a impulsar un mensaje centrado en la prevención y la detección temprana del cáncer de mama.

VDV