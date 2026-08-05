Rocío Marengo recordó su difícil paso por MasterChef Argentina y apuntó contra Germán Martitegui

En un diálogo íntimo para Caras Glam, el ciclo de Marcelo Polino en Caras TV, Rocío Marengo habló sin filtros sobre su experiencia en MasterChef Argentina y no dudó en expresar su malestar con uno de los jurados más reconocidos del programa, el chef Germán Martitegui y explicó las razones.

Rocío Marengo: “No lo pasé bien en MasterChef"

Rocío Marengo participó de MasterChef Celebrity en la edición del 2020. En ese momento el ciclo, conducido por Santiago del Moro, tuvo gran éxito y los jurados eran los reconocidos chefs Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui. Sin embargo, su paso por ese programa le dejó un sabor amargo que aún hoy recuerda.

Rocío Marengo en Caras Glam

La modelo, quien también concursó en la versión chilena del reality culinario, confesó en Caras TV que la vivencia en la edición argentina fue muy diferente y que le dejó una sensación negativa. La conductora reveló que uno de sus principales errores fue intentar hacer dos versiones del mismo formato en un corto periodo de tiempo y dijo: "No lo pasé bien en MasterChef Argentina. Yo había estado en MasterChef Chile. Quizás mi error fue meterlos tan seguiditos”.

Además, comentó que tras el programa no volvió a trabajar con la productora del programa de Telefe."De hecho después me costó volver a confiar en la productora para otros proyectos, porque no me sentí bien", sostuvo. En este contexto, la conductora señaló la actitud que Germán Martitegui tuvo con ella y no dudó en apuntar contra el más exigente de los jurados del reality culinario: "Me sentí muy maltratada".

Rocío Marengo visitó a Marcelo Polino en Caras Glam

Rocío Marengo cuestionó el rol de Germán Martitegui en MasterChef

Rocío Marengo también explicó cómo percibía el ambiente y la dinámica del programa, aclarando que entiende que se trata de un show. "Si hay alguien que tiene humor y que se ríe de sí misma soy yo. Ya te digo, prefiero que me pongas un cero, pero garpa para el show y no que me pongas un 10 y pasar desapercibida", indicó.

Rocío Marengo en Caras Glam

En esta línea, la pareja de Eduardo Fort describió cómo el proceso de edición influyó en la percepción pública y en su propia emocionalidad. "Es un programa editado, a mí me gusta la verdad. Si a vos realmente no te gusta, no te gusta y me lo decís y no sé qué. Ahora, no me digas que está feo, me haces llorar. Después me decís, ‘Okay, pero está bien.’ Y después al aire solo ponés, ‘Está bien’.Y me ponés llorando", manifestó.

Finalmente, resaltó el éxito del programa y lamentó no haberlo disfrutado como hubiese querido. "El programa es exitoso, me da lástima haberlo vivido de esa manera porque después se ve otra cosa, la gente lo ve diferente, pero yo me sentí incómoda", recalcó y expresó: "Después ves otras temporadas y otras chicas les pasó lo mismo con la misma persona, pero bueno, ya pasó”. Las palabras de Rocío Marengo en Caras Glam expuso nuevamente una polémica que a pesar de que ya pasaron seis años aún continúa latente.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Nestor Grassi/PERFIL