Paula Chaves dio en adopción a la perrita que rescató: “Queda en las mejores manos”

Días atrás, Paula Chaves sorprendió a sus seguidores al revelar en sus redes sociales que agrandaba la familia. La llegada de Matilda, una galgo rescatada, enterneció a todos, sin embargo, nunca se trató de una estadía de por vida. La misión era encontrarle un hogar definitivo y así lo lograron al dársela en adopción a Gege Neumann.

“Es la perra más perfecta, amorosa y buena. Merecía la mejor familia, pero a nosotros nos costaba no verla más”, comenzó relatando la actriz, acompañado de una imagen de Matilda con una mujer a la que no se le veía la cara.

Paula Chaves le encontró un hogar a Matilda.

Luego, la identidad de la nueva madre de la perrita fue revelada en un video, cuando se la vio a Gege y su hija abrazando a la nueva integrante de la familia. “Queda en las mejores manos... Las amo”, agregó.

Paula Chaves le encontró un hogar a Matilda.

La pareja de Pedro Alfonso no tiene dudas en que el hogar de la modelo es ideal para que Matilda crezca rodeada de amor y cariño, asegurando: “Si hay alguien que me guió en mis primeros pasos de maternidad, me dio amor y me demostró que los perros son hijos, es ella”. Luego, Paula Chaves compartió el video del momento en el que Gege se llevaba a su nueva mascota y comentó: “Chau Matilda, vas a tener una vida llenísima de amor. Y esta familia tiene mucho amor para seguir dándote”.

Paula Chaves le encontró un hogar a Matilda.

“Una vez más, nos quedamos con el corazón enorme. Llena de amor. Por haberle enseñado a Matilda que podía tener una vida repleta de mimos y camas calentitas. Y soltarla también es parte del proceso. Que siga quedando un lugar en esta casa para poder seguir cambiando el destino de los perros”, reflexionó Chaves, confesando que, si bien estuvo apenas un par de días en su casa, la presencia de la mascota se hizo notar y la extrañarán muchísimo.

Sin embargo, Paula Chaves explicó que su intención es seguir rescatando perros como Matilda y cuidar de ellos transitoriamente, para luego encontrarles un hogar y repetir el proceso. “Obvio que nos cuesta despedirla... pero es un gran aprendizaje para todos. Dar amor y soltar, para poder seguir rescatando”, cerró.

H.O