Después de una década juntos, Paula Chaves y Pedro Alfonso han tomado una decisión inesperada en su relación. Aunque ambos conforman una de las parejas más queridas en el mundo del espectáculo y demuestran que siguen sintiendo el mismo amor desde el primer momento que se vieron, los retos y desafíos de pareja no los exime.En las últimas horas el actor subió un video a su cuenta oficial de Instagram en donde anunciaron que ambos tomaron la determinación de comenzar a dormir en habitaciones separadas

La famosa pareja conformada en pleno certamen de ShowMatch es una de las más adoradas del mundo del entretenimiento. Luego de 10 años de vida conjunta y tres hijos en común, Olivia, Baltazar y Filipa, Paula Chaves y Pedro Alfonso compartieron en sus redes sociales la posible solución para la íntima discusión de pareja que tiene cotidianamente.

En un posteo en un tono humorístico publicado en las últimas horas, la pareja dio a conocer un desacuerdo íntimo y la solución audaz que van a comenzar a implementar. La modelo y el actor optaron por comenzar a dormir separados, ya que, según Paula, su compañero de vida ronca por las noches y ella no logra conciliar el sueño.

"Vamos a vivir en cuartos separados. Ya se decidió. Porque supuestamente ronco", comenzó explicando Alfonso. Tras la ironía de Pedro sobre su supuesto ronquido la bailarina respondió "Te grabe". Luego de esto el actor tajante comentó : "No vas a conocer mi cuarto". Inmediatamente su pareja dijo : "Tan extremista".

Luego de discutir más en profundidad sobre este asunto, Paula Chaves brindó una especie de reflexión sobre la unión conyugal: "El matrimonio tiene que ser así, busquemos nuestra forma. No te estructures, si nosotros la pasamos bien, nos divertimos, nos reímos", explicó. Pero fue interrumpida por Pedro Alfonso, quien con cierto tono de sentimentalismo agregó: "Me vas a extrañar. Me vas a pedir que vuelva y no voy a volver".

La decisión de la pareja de dormir en cuartos separados está siendo cada vez más utilizada en la actualidad. Muchas relaciones están priorizando el descanso individual sobre la tradición de dormir juntos. Cada vez más matrimonios están optando por dormir separados para garantizar un sueño de calidad y reparador.

