Paula Chaves enojada con Pedro Alfonso: "Me dijo que era la actriz más complicada que le tocó tener"

Días previos al inicio de la temporada de verano 2023, Pedro Alfonso había contado que no le resultaba para nada fácil trabajar junto a su mujer Paula Chaves en la obra Un plan perfecto. Sin embargo, ahora, ella salió a hablar al respecto y confirmó las dificultades de trabajar juntos.

"Y... es difícil porque es una compañera de trabajo, es mi esposa, entonces se junta todo. Después, cuando hacemos marcaciones hay que tratar de que no se convierta en algo personal. Hubo en estos días momentos de más tensión porque estamos contrarreloj, en un momento ella se paró y se fue al auto", decía en su momento Pedro Alfoso en una entrevista con Socios del Espectáculo.

Por su parte, a casi un mes de estas declaraciones, Chaves confirmó que lo que decía Pedro era cierto. "¿Y cómo es trabajar con tu marido? ¿Se llevan bien? Porque también Carlos Paz es como que te apacigua un poco", le preguntó uno de los periodistas de Implacables.

Tiempo después, Paula Chaves habló de la situación laboral juntos y aseguró: "Sí, no nos estaría pasando. La realidad es que nos estamos peleando bastante. Pero lo bueno es que sabemos pelear porque nos acostamos peleados pero nos levantamos ya amigados".

"¿Y por qué pelean?", quiso saber el cronista. "Viste que Pedro tiene la fama de ser bastante intenso con el tema de las correcciones y yo tengo que reconocer que no tengo muchas pulgas. El otro día me dijo: 'Sos la actriz más complicada que me tocó tener'", contó Paula Chavez a modo de cierre en Implacables.

Paula Chaves rompió el silencio y reveló si conducirá MasterChef

Sin duda alguna, Telefé es el canal más exitoso del momento, y sus ratings lo demuestran. El reality Gran Hermano es la estrella del canal y con la finalización del mismo en marzo, los ejecutivos ya están detrás del próximo fenómeno.

Es por eso que el canal volverá a traer una nueva edición del reality MasterChef, que ya había sido emitido en otras ocasiones y fue muy bien recibido por el público. Esta vez se tratará de participantes regulares y no serán celebridades las que participen.

En ediciones anteriores, Santiago Del Moro fue el encargado de conducirlo, junto a los jurados Germán Maritegui, Damián Betular y Donato De Santis. Sin embargo, pese a que está a cargo de Gran Hermano, Del Moro confirmó que no podrá conducir MasterChef este año, pero adelantó que seguramente Paula Chaves será quien tendrá esa tarea.

Frente a tantos rumores y especulaciones, Paula finalmente rompió el silencio y hablo sobre su futuro en el canal y el futuro proyecto.

Durante un móvil con LAM, Paula fue consultada sobre esto y, aunque se mostró un poco perdida, tampoco lo negó. “La verdad es que todavía no recibí la propuesta formal. Sí había un proyecto en el canal dando vueltas y mi manager tuvo una reunión en diciembre. Pero no tengo el nombre del proyecto. Todavía no me convocaron, pero ojalá, me encantaría poder hacerlo y me siento súper cómoda en el canal”.

Luego, continuó hablando sobre la buena experiencia que tiene trabajando para el canal de las tres pelotas. “Me encanta trabajar en Telefé, estoy desde hace cinco años y me siento súper cómoda, así que un proyecto de MasterChef estaría buenísimo”, confesó. “Me encanta, aparte este es de amateurs, no con famosos, así que me gusta más todavía”, explicó sobre la nueva edición del reality, sin ocultar sus deseos de poder ser parte del mismo.