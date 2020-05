Paula Morales relata cómo atraviesa la cuarentena con sus hijos y Fabián Vena

Paula Morales y Fabián Vena casi que no tuvieron tiempo de acomodar sus pertenencias cuando volvieron de la temporada de teatro en Carlos Paz y al toque se decretó la cuarentena. Juntos, con su hijo Valentino, con Benicio, el hijo de ella fruto de una relación pasada de la actriz y las hijas que él tuvo con Inés Estevez, Cielo y Vida (quienes pasan una semana con el papá y otra con la mamá) disfrutan de una cuarentena divertida y colapsada de tareas de la escuela.

En diálogo con CARAS Ditgial, Paula contó cómo viven el día a día y cómo se siente ella con este duro presente que transita la Argentina: "Volvimos de Carlos Paz y ya estábamos adentro (risas). La verdad es que la levamos bien, obviamente uno tiene sus momentos y no siempre estás pum para arriba, pero yo siempre trato de pensar que hay gente que la está pasando mal entonces me digo que no tengo de que quejarme. Es lo que tocó y lo que vive el mundo entero, hay que salir del ombligo de uno mismo. Quedarse en casa es aportar tu granito de arena. Con Fabi todo bien tratamos de llevarla lo mejor posible, roces siempre va a haber pero la verdad que no nos caracterizamos por pelearnos, estamos dividiendo las tareas de hacernos la vida más fácil. Nos complementamos", comenzó contando.

"Hago todo en la casa menos cocinar. Aspiro, baldeo, lavo los platos, vuelvo a aspirar, me encargo de la ropa, de los zoom de los colegios, de bañar a valentino. ¡La cocina nunca! No es mi fuerte, hace de todo Fabi, pastas, milanesas, comida más sana con verduras, arroz integral. Le falta organización porque se le viene el día encima y tiene que dar clases. Las clases la da por zoom", contó.

Sobre sus hijos dijo que todos tienen una excelente convivencia: "Los chicos se la vienen bancando muy bien, es más, lo entendieron desde el primer momento que no se podía salir y no me piden salir, Valentino que tiene 5 ni me pide salir, quizás entienden más que los adultos. Lo que más los mata es no poder ver a sus amigos, a sus pares, en casa hacemos juegos, armamos mucho rompe cabeza, mucho lego, juegos de mesa, películas, juegan entre ellos", resumió.