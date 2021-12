En el día de ayer, Paula Varela aseguró en Intrusos que la China Suárez le habría enviado videos hot a Eduardo Cruz, el marido de Eva de Dominici. Ante la noticia, la ex de Benjamín Vicuña se enfureció y publicó unas historias de Instagram, tratando a la periodista de mentirosa. En el ciclo de América, Paula le envió un sentido mensaje.

Paula Varela le respondió a la China Suárez, luego de la furia que desató en redes sociales

“Tanto Wanda Nara como La China Suárez dieron entrevistas pagas de un momento tremendo de sus vidas” comenzó diciendo Adrián Pallares en Intrusos. “Cobraron miles de dólares para hablar de su intimidad. Se sentaron frente a quienes ellas quisieron, una haciéndose la bambi (la China), y la otra haciéndose la vedette (Wanda). Abrieron la puerta de par en par y hablaron” agregó el periodista.

“Me cae bien la China Suárez, pero de ahí a acusar de que nosotros la empujamos a tirarse de un edificio... y cobró por hacer eso. Ganaron mucha guita para hablar de las miserias de alguien. Paula recibió agresiones” aseguró Pallares. “Me llama la atención el enojo exagerado” agregó Rodrigo Lussich.

“Estaría bueno que conteste como una actriz y no como un barrabrava” comenzó diciendo Paula Varela, quien se sintió atacada luego de la furia que desató la China Suárez en redes sociales. “Por supuesto te voy a contestar. Agárratela conmigo en vez de pensar porque a mí me llega esa información. Yo diría que profundices en vos, en ver por qué nos llega esta información” agregó la periodista.

“La información llegó, a mí y a otra gente. Yo lo conté porqué me pareció un poco fuerte. Lo conté desde un lugar de un potencial, de hecho, lo aclaré al aire” aseguró Paula y agregó: “Imagínate que yo no tengo idea quien es el hermano de Penélope Cruz, porque no lo tengo en mi órbita mental”.

“Yo no tengo tiempo para salir a mentir. No necesito inventar, salgo a decir la verdad. Tanto tenemos que no necesitamos inventar una coma. Cuando tiene algo que ver con un supuesto o potencial, tiene que ver con eso. Este chico nosotros no lo conocemos, si surgió el nombre de él por algo será” comentó la panelista.

“Fíjate por ahí en pos de la libertad que vos tenés, se va hiriendo gente por el camino” expresó Paula sobre el pasado amoroso que tiene Eugenia Suárez. “A veces queda gente herida y es agente es la que habla y a veces dicen cosas que no te gustan escuchar, pero a los periodistas nos llegan esas cosas” agregó.

“Fíjate a quién le contás las cosas, a quién tenés cerca. Fíjate quién de las personas que tenés cerca saltaron a favor de vos. Este tema lo hizo público Wanda Nara, dando a entender tu nombre, no los periodistas. Personalmente con vos no tengo nada, me llegó esta información tuya como me puede llegar de otra persona” expresó Paula.

“Hoy se llama Wanda, ayer se llamó Pampita, y antes de ayer Eugenia Tobal. Esos nombres son parte de tu historia, y vos sabrás como resolverlo. Esa gente que quedó en el camino y quedó herida, habla y nos cuenta cosas a los periodistas. Que te enojes con nosotros no tiene mucho sentido, porque solamente te lastima a vos. Me parece que tenés que ver para dónde querés ir. Si tenés ganas de hablar, acá te esperamos con los brazos abiertos en Intrusos, si no tenés nada que esconder ni avergonzarte. No te tengo miedo y me gustaría recibirte” cerró Paula Varela en el mensaje para la China Suárez.

