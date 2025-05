Después de una historia de amor que conquistó el corazón de miles de fanáticos, Paulo Dybala y Oriana Sabatini decidieron dar el gran paso. En 2024 se casaron en una fiesta que combinó elegancia, emoción y una lista de invitados repleta de figuras del deporte y el espectáculo. Pero como suele ocurrir con las parejas mediáticas, apenas se apagaron las luces del casamiento, comenzaron las preguntas de cuándo llegaría el bebé.

Aunque en un principio los enamorados eligieron mantener el tema en la intimidad, fue la madre de la cantante, Catherine Fulop, quien encendió la mecha al declarar públicamente sus deseos de ser abuela. Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente el jugador decidió romper el silencio y contó que están buscando un hijo.

Paulo Dybala confirmó que con Oriana Sabatini están buscando a su primer hijo/a

La respuesta no tardó en llegar y fue el propio Paulo Dybala quien, con total sinceridad y entusiasmo, confirmó lo que muchos sospechaban, que ambos ya están buscando su primer hijo. Fue durante una entrevista reciente, que el delantero del AS Roma compartió detalles íntimos sobre el momento que viven junto a Oriana Sabatini y dejó en claro que el proyecto de un nuevo integrante no es solo un sueño, sino una realidad en proceso.

“¿Tenés pensado ser padre?”, cuestionó Gastón Edul sobre su presente sentimental con Oriana Sabatini. “Me encantaría. La verdad es que estamos buscando, estamos esperando que llegue”, explicó emocionado el delantero.

“Oriana me dijo desde el primer día, primero nos casamos y después... Yo hubiese buscado desde el principio, pero ella siempre quiso que nos casemos”, sumó. Luego fue inquirido sobre si tiene alguna preferencia sobre el sexo de su primogénito. “Lo que sea”, indicó el esposo de la cantante.

“Oriana viaja mucho y yo también, pero cuando nos encontramos tratamos de buscar para ver si el bebé puede llegar”, cerró Paulo Dybala sobre las infidencias que rodean a su futura paternidad.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Paulo Dybala confirmó que con Oriana Sabatini piensan en agrandar la familia. El miembro de la Scaloneta declaró que, pese a las distancias y a las presiones sobre su parentalidad, junto con su esposa se encuentran intentando traer a su primer hijo al mundo. En diálogo con Gastón Edul el futbolista admitió que anhela ser padre junto a su enamorada.

C.G.