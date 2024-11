Gastón Edul quedó eliminado de Bake Off por segunda vez, se despidió e hizo llorar a todos

Gastón Edul no pudo lograrlo. Con lágrimas en los ojos y un dolor inimaginable, el periodista deportivo se despidió por segunda vez de sus compañeros de Bake Off Famosos. El joven había regresado con todas las energías y concentración. Pero no fue suficiente para impresionar al jurado. A pesar de eso, Christophe Krywonis, Damián Betular y Maru Botana felicitaron el rendimiento que mostró y la mejoría que tuvo en su vuelta.

Gastón Edul quedó eliminado de Bake Off por segunda vez

El pasado lunes Cande Molfese, Nacho Elizalde y Gastón Edul quedaron en la cuerda floja, y tuvieron un que llevar a cabo dos desafíos. Sin embargo, el periodista y el influencer no lograron superarlo y quedaron con el peor rendimiento. "El churro cumplía la consigna de sorprendernos. Pero hubo una caída libre con el monkey bread y te fuiste en caída libre", aseguró Krywonis. Sin embargo, Edul tenía una última oportunidad para demostrar que podía, y terminó decepcionando a Betular.

Gastón preparó fosforitos de colita de cuadril, queso provoleta y rúcula para la opción salada; mientras que para la dulce realizó unos de batata con licor a base de cáscaras de naranja y gajos de esa misma fruta. Esto no fue del gusto del reconocido pastelero. Finalmente, quienes pasaron al frente para el momento de la eliminación fueron Nacho, Edul y Vero Lozano. El mano a mano quedó entre la conductora y el periodista, pero el jurado decidió que él se despidiera de la competencia, por segunda vez.

Con lágrimas en los ojos, Gastón Edul admitió que le dolía la situación. “Me duele mucho más que la primera vez. En el medio recibí todo el cariño de la gente y me sorprendió. Traté de aprender y creo que mejoré muchísimo. No es el nivel de otros, pero en mi nivel es un montón y lo di todo”, sostuvo. Y agregó: “Me duele irme hoy por mis compañeros y la gente que me bancó. Me llevo en el corazón haber pasado por este programa espectacular que me enseñó mucho”.

Emocionados por las palabras, el jurado también le dedicó un mensaje. Christophe halagó su repechaje y su aprendizaje en la competencia. Por su parte, Betular lo destacó como persona y compañero de trabajo. Finalmente, Maru comentó la capacidad de escucha y de aprendizaje de Edul y agregó: “Me hubiese encantado que te lleves el delantal celeste”. Antes de abandonar la carpa, Gastón Edul hizo un pedido especial a Wanda Nara: “Cuidame a Cande”.

Las redes sociales quedaron conmocionadas por la eliminación de Gastón Edul. Muchos de los usuarios destacaron la calidad de persona que él era, mientras que a otros le habían llegado las palabras del exparticipante. A pesar de este triste momento, el periodista deportivo aseguró en reiterada locaciones, y en sus cuentas oficiales, que había disfrutado la experiencia y que se llevaba las mejores enseñanzas de todos.

A.E