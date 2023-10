La clave es no estresarse. Así es como Paz Cornú decidió encarar su nueva maternidad. “Con los chicos estoy recontenta, son divinos. Es mucho laburo obvio, porque no paro un segundo, pero es una felicidad tremenda. Volver a ser madre fue casi un milagro”, admite la diseñadora de indumentaria, quien luego de tener a Milán (8) e Ítalo (7), con su anterior pareja, volvió a ser madre de los mellizos India y Román (2), fruto de su actual matrimonio con Diego Orden.

“Un médico me había dicho que tenía menopausia temprana (se ríe). Yo estaba re traumada y decidí hacer un tratamiento de fertilidad. Pero hay que tener fe a pesar de todo. La fe mueve el mundo, si no, me hubiese deprimido. El sueño de Diego era tener hijos. Y fue muy duro cuando me lo dijeron”, confiesa Paz Cornú, quien finalmente quedó embarazada de forma natural.

Paz Cornú con sus hijos

Paz Cornú contó cómo, pese a un mal pronóstico, logró volver a concebir a sus hijos

“Empecé los estudios para el tratamiento de fertilidad, pero no llegué a hacerlo. Como no me venía el período me fui a hacer una ecografía, pensando que tenía algún problema…fue cuando me dijeron que estaba embarazada y que ¡eran dos! Pasé de la menopausia a los mellizos”, detalla Cornú con humor.

Y sobre la experiencia de criar a mellizos, dice: “Nada te da Dios sin que puedas hacerle frente. Obviamente que desarrollé habilidades múltiples (más risas) Soy la mujer pulpo. Soy, además, muy buena armando equipos de trabajo. Debo decir que tengo un equipo de gente que vale oro, tanto en mi casa como en mi empresa. Porque cuando se me juntó todo fue un gran desafío.”

Cornú en su casa, junto a sus hijos menores.

"India es también mi clon a nivel personalidad; ella es perseverante, le gusta decidir todo, cuando quiere algo no para hasta tenerlo, también se perfuma y maquilla, y todo el tiempo está ordenando. Le copa todo eso, pero a la vez es muy rea, mandona, ¡los faja a los hermanos cuando algo no le gusta!”, asegura la diseñadora sobre su heredera.

“Y Román es un dulce, un bombonazo, muy morfable. Él te abraza siempre, es cariñoso, mucho más tranquilo que India. Le gusta mucho el deporte, como al padre. Adora el fútbol y todo lo de Boca Juniors. Se compensan con la hermana”, cuenta Paz sobre la dinámica familiar, en la que los hermanitos mayores también hacen su parte.

Paz Cornú reveló el curso especial que hizo para sus hijos

“Milán ya estudia solo y con el hermano están mucho más autosuficientes. Dios me premió al darme estos hijos. Son chicos tan respetuosos. Fue sano para ellos la llegada de sus hermanitos. Como mamá trato de inculcarles valores pero también brindarles educación emocional, que tengan el agradecimiento como prioridad. Les hice hacer el curso del Arte de Vivir para chicos, en el que les dan técnicas de respiración y meditación para atravesar la vida más en eje y en equilibrio. Comparto mucho de mi vida espiritual con ellos, lo que quiero es que sufran menos estrés y sientan más felicidad”, agrega.

La diseñadora posó orgullosa junto a sus hijos más grandes, Milán e Ítalo

“Con Diego coincidimos en educarlos así y también con el padre de mi hijos mayores. Somos una familia ensamblada que vamos juntos a todos lados. Yo sigo yendo a lo de mi ex cuñada y voy con Diego. Mi principal logro fue esta familia. Porque mi expareja está muy presente en la educación de los chicos, inclusive con los míos. Los mellizos hasta le dicen papá y los mayores también le dicen papá a Diego. Hay mucha armonía entre nosotros y eso le hace bien a los chicos. Esa tiene que ser la prioridad”, reconoce la diseñadora sobre su manera de forjar y enriquecer los vínculos.

“Con Diego vamos a renovar los votos matrimoniales. Quiero hacer algo relindo. Cuando me casé lo hice rápido, ahora quiero organizar algo distinto. Creo que para fin de año lo vamos a lograr. Quiero festejar con mi gente y hasta creo que mi ex será el que me lleve en el auto”, concluye Cornú con la simpatía que la caracteriza.

