PH, Podemos Hablar: así fue el inicio de su sexta temporada.

PH, Podemos Hablar arrancó oficialmente su sexta temporada y lo hizo con nuevo estudio y nueva escenografía. Los invitados del primer programa de este 2022 exploraron la nueva fotografía del programa, donde se divirtieron, al tiempo que dejaron salir sus secretos mejor guardados.

Con un prometedor primer punto de encuentro bastante caliente, Andy recibió a Abel Pintos, Mica Viciconte, Gonzalo Heredia, Luciano Castro y Belu Lucius.

Sin perder el estilo característico de PH Podemos Hablar, uno a uno, los invitados confesaron anécdotas de todo tipo. Abel Pintos reveló ser una persona que se enoja consigo mismo y suele levantar la voz cuando está de mal humor.

Gonzalo Heredia por su parte, relató la mala experiencia que tuvo en el 2012, con un espectador, en medio de su obra de teatro “El montaplatos”, donde tuvo que parar la obra, porque el asistente empezó a bardear en medio de la función.

Belu Lucius entre tanto, relató que una noche fue increpada por una mujer en un boliche, que la reconoció y la cuestionó por estar allí, sabiendo que hacía poco había sido madre. “¿Vos qué hacés acá? ¿Vos no sos mamá? ¿Con quién dejaste tus hijos? ¡Cualquiera!”, le dijo la mujer a Belu.

No es la primera vez que Luciano Castro va PH, Podemos Hablar, pero en esta ocasión, el actor, en broma, le advirtió a Andy que no hablara de Flor Vigna, porque de hacerlo, haría la gran Will Smith, en los Premios Oscar: “El tema de Flor, Flor, Flor... yo te pido por favor que quites el nombre de mi novia de tu boca", le dijo en risas Castro a Andy, en el camarín, antes de entrar al estudio.

Mica Viciconte, con 36 semanas de embarazo y a solo horas de que Telefe pase la final de MasterChef Celebrity 3, contó que en su trabajo como guardavidas, le llegó a salvar la vida a unas 15 personas. También relató que trabajó dos años como repositora y limpió baños en un almacén, donde la habían contratado como vendedora.

Cómo midió PH, Podemos Hablar

Según la cuenta de Twitter Real Time Rating, el estreno de Andy Kusnetzoff con PH Podemos Hablar llegó a 10.0 puntos. Manteniendo de esta forma el liderazgo en la noche para Telefe.

PH, Podemos Hablar no tuvo mayor problema para conquistar los números en el rating de la noche del sábado. El Trece, su principal competidor, decidió pasar El Debate de El Hotel de los Famosos, a las 19 hs.