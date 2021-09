PH Podemos Hablar: El Tucu López contó que trabajó en una película para adultos 

El Tucu López fue invitado a PH Podemos Hablar junto a Valeria Lynch, Brian Castaño, Luz Gaggi y Floppy Tesouro. Cuando el conductor del programa recomendó a sus invitados acercarse al punto de encuentro, el tucumano empezó contando su historia, y reveló detalles sobre su particular trabajo en una película para adultos.

PH Podemos Hablar: El Tucu López contó que trabajó en una pelicula para adultos

“Yo de pendejo me ponía en la tele e imitaba voces” comenzó diciendo el actor de Sex. “Después de más grande, me acuerdo que mi papá y mi mamá me contaron que imitaba a Cherutti, sobre todo cuando hacia un personaje que se llamaba.... Pirucho” recordó el tucumano y agregó: “En la secundaria me acerqué a una radio y empecé a hacer móviles para Radio Hit. Luego tuve algo con mi voz”.

El Tucu López comentó que además de estudiar locución, vivió en carne propia el bullying de joven, ya que tenía una voz muy gruesa a una corta edad. Luego, el actor continuó con su historia y empezó a recordar algunas experiencias laborales.

“Fui asistente de cámaras en CQC y después continué con el doblaje en películas” reconoció el locutor. En ese momento, Andy Kusnetzoff lo interrumpió consultándole si había participado en una película pornográfica, y automáticamente el tucumano le respondió. “Siendo camarógrafo hice la primera película en 3D para PlayBoy. No es porno. No se ve la penetración. En un principio fui camarógrafo y luego hice la voz del personaje” reconoció el ex de Jimena Barón, y agregó: “El tipo llegaba y decía ‘Amor ya llegué a casa’. Es rarísimo, ¿entendés?”.

“Después pasaban cosas de gemidos” aseguró el tucumano y sonriendo agregó “¿Me querés hacer gemir en Telefé?”. Luego el Tucu continuó recordando algunas frases que doblaba en el film. “¿Pero porqué se doblaba?” preguntó el conductor de PH Podemos Hablar, y el actor cerró diciendo “No sé porque había que doblarlo. Yo creo que estaba medio complicado de dicción”.

La foto de Sabrina Rojas que hace oficial su romance con el Tucu López

Ni bien trascendió el romance de Sabrina Rojas con el protagonista de Sex, la modelo se encargó de asegurar que "sólo la pasaban bien". Sin embargo, la confirmación oficial llegó hace algunas horas cuando la modelo subió una imagen en su Insta Stories.

En la postal aparece junto al ex de Jimena Barón, que acompañó con un emoji de un corazón. Además, la rubia subió este post junto a una canción de Shakira, Sale el sol, cuyo fragmento resalta: Y un día después de la tormenta. Cuando menos piensas sale el sol. De tanto sumar pierdes la cuenta".

