Pía Shaw dio a conocer detalles inéditos del romance y separación de Nacho Viale y la China Suárez.

A 11 años del romance entre Nacho Viale y la China Suarez hoy en "Los Ángeles a la Mañana" Pía Show dio detalles de la relación y cómo y por qué terminó.

"Empezaron en 2010 en 2011 tuvieron una crisis y pasaron Navidad con Nico Vázquez y Gimena Accardi y luego fueron a Punta del Este con la familia de él y ahí en Uruguay se armó todo el lío", comenzó contando la angelta.

"El día del cumpleaños de Nacho Viale, el 2 de enero de 2012 discuten fuerte a tal punto de que ella se fue a dormir y se fue del cumpleaños. El siguió y al otro día ella agarró las valijas y se fue de Punta del Este", agregó.

"Luego ella se vuelve a Buenos Aires as y ella y regresa a los pocos días a Punta y charlan y deciden terminar. Pero qué pasa ahí aparece en escena que le había metido los cuernos con Nicolás Cabré", cerró picante.

Marcela Tinayre contó una inesperada anécdota con la China Suárez

En medio del escándalo por el Wandagate, Marcela Tinayre recordó una anécdota con la China Suárez del tiempo en que fue novia de Nacho Viale en 2010.

"Yo me acuerdo de escucharla protestar, pero nunca presté mucha atención", dijo la hija de Mirtha en "Las Rubias", su programa por Net TV. "Yo no la conozco tanto a la China. La verdad es que no la conozco tanto, ni la sigo ni la tengo", minimizó el asunto.

Sin embargo, luego decidió contar una anécdota con la China Suárez con quien vivió un momento incómodo. "Yo me acuerdo que ella estuvo en mi casa de Uruguay. Ella se acababa de ir de Casi Ángeles y había algo que me llamaba la atención, que además lo cuento porque lo digo públicamente siempre". comenzó Tinayre en su relato.

"Todos los días era (queja) 'porque Fulano me sacó, Sultano'. Un día le dije 'flaca, estamos veraneando. A mí me importa un carajo lo que te pasó, resolvelo con alguien. Pero no toda mi casa va a estar pendiente de esto'. Así fue, pero después no la vi mucho más".

Consultada sobre si en ese momento la China había tenido algún conflicto con su familia, la conductora fue tajante: "¿En ese momento en mi casa de Punta del este? No, de mi familia no va a decir nada porque sino le pongo un shot en dos minutos. Hablaba de la situación de sus productores, la gente con la que trabajaba".

