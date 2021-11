Picantísima reacción de Daniel Osvaldo cuando le preguntaron por Mauro Icardi

Atento y enfocado en su carrera musical, Daniel Osvaldo visitó Los Mammones y contestó todo lo que le preguntó su conductor, Jey Mammon. Ahora claro, cuando le tocó responder sobre Mauro Icardi, el exfutbolista causó la risa de todos por su respuesta.

"¿Te cae bien Mauro Icardi?", le preguntó Jey Mammon a Osvaldo, quien sin dudar levantó una paleta que decía "no". Tras su honesta respuesta justificó: "La verdad que no (me cae bien). ¿Qué querés, que te mienta? ¡Voy a tener un quilombo mañana! Mañana salgo en todos los diarios".

Sin hacer mención a la crisis de Icardi con Wanda Nara, Gabriel Schultz acotó: "En este momento, a Icardi lo que vos digas le importa un carajo". "Por suerte tiene otros problemas...", retrucó Daniel Osvaldo, tentado, para luego afirmar que en el ámbito privado usa el verbo "icardear".

Quizás que no le caiga bien viene de la época en la que los dos jugaban en el Inter de Milán e Icardi no le pasó una pelota clave en un partido: "Fue una jugada contra la Juventus en la que no me pasó la pelota. Faltaban pocos minutos e íbamos perdiendo. Él pateó al arco a 30 metros. Yo solo tenía que empujarla. En ese momento me agarré una calentura que casi lo mato. Pobre. Pero después lo aclaramos", finalizó el exfutbolista, haciendo alusión al tenso cruce que tuvo con Icardi en 2015, con quien no forjó una amistad cuando fueron compañeros en Italia.

Mirá el video...

Picante frase de Daniel Osvaldo luego de que dijeran que no dejó bailar a Momo en La Academia

Ángel de Brito en "Los Ángeles a la Mañana" contó que Daniel Osvaldo no habría autorizado a Momo, el hijo que tiene con Jimena Barón para que bailara en La Academia de ShowMatch, en esta parte del programa en el que las parejas bailan con niños y niñas. Enojado, el exjugador emitió un contundente mensaje en sus redes sociales.

Luego de que la jurado reaccionara incómoda ante esta información y aclarara que no es verdad lo que se está diciendo, ¿el novio de Gianinna Maradona? posteó una fuertísima leyenda en sus historias de Instagram: "Qué triste debe ser vivir atada a tu pasado...", escribió el ex futbolista picantísimo.

Aunque Daniel Osvaldo no nombró directamente a Jimena todo indica que el mensaje fue dedicado a ella y a su hartazgo de salir en las noticias con temas relacionados a la cantante.

Picante frase de Daniel Osvaldo luego de que dijeran que no dejó bailar a Momo en La Academia.



