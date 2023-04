Información de último momento. Hay novedades en la causa contra la bailarina mediática Cinthia Fernández luego de que su vecina, Leila Davidovich, le haya hecho una contradenuncia por falsa denuncia y allanamiento de morada, entre otros cargos.

En el programa A LA TARDE de Karina Mazzocco, el colega Diego Estevez reveló que pedirán pericias psicológicas para Cinthia, luego de haber usado gas pimienta en un intento de defensa. “Van a pedir pericias psicológicas y psiquiátricas sobre Cinthia Fernández”, aclaró el periodista.

Contradenuncia penal.

El pedido lo harán los abogados denunciantes que representen en este caso a la vecina de Cinthia Fernández. La bailarina está complicada por haber hecho uso de gas pimienta contra menores de edad dentro una propiedad privad, según reza la denuncia.

Las dos frases que complican aún más a Cinthia Fernández

“Me rompieron la puerta hdp”, explicó el panelista de A LA TARDE, quien subrayó que se trató de una frase dicha por Cinthia dentro del jardín de Leila Davidovich.

“Si tuviese un arma voy y lo mato”, dijo Diego Estevez. En este punto el comunicador remarcó que la investigación indica que se lo dijo a un “chico” que no había estado involucrado de forma directa en los daños a la puerta de la casa de la bailarina y el conflicto en sí, de la madrugada del sábado.

“Yo no lo quise decir y no lo quise denunciar. Yo no me olvido de esa frase, pero cuando hice la denuncia no lo quise decir… Estaba ahí con Cinthia cuando lo dijo”, declaró Laila Davidovich al aire de A LA TARDE en conversación con Karina Mazzoco.

“La reacción que tuvo ella (Cinthia Fernández), uno no sabe cómo puede reaccionar en otro momento”, remarcó la denunciante contra la bailarina que ahora, al conflicto legal con Matías Defederico, se le suma este con su vecina del country donde vive con sus tres hijas.

S.A.