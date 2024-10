En la última semana, el nombre del Pocho Lavezzi fue vinculado a escándalos y preocupaciones por su salud. Fiel a su estilo, el exjugador en aquel entonces se llamó a silencio, como así también su entorno. Pero transcurridos los días, ahora hizo mención de los rumores a su alrededor y negó atravesar un complicado estado de salud.

La palabra del Pocho Lavezzi

En una primera instancia, se generó un gran escándalo luego que Natalia Borges, expareja de exjugador, compartiera captura de los mensajes que presuntamente le continúa enviando él, a pesar de que su relación terminó y que él comenzó un nuevo romance con Guadalupe Tauro, con quien se convirtió en padre por segunda vez, hace tres meses. La modelo indicó que le molestan estos mensajes y que la situación sentimental de él es uno de los motivos.

Casi en paralelo a que se desatara esta polémica, se dio a conocer que Lavezzi se habría trasladado a Suiza para una internación en un centro de rehabilitación, y desde entonces no se sabía más de él. Cabe recordar que en 2023 atravesó diversas intervenciones en centros de este tipo por un presunto consumo de sustancias, que se relacionó con una pelea que tuvo a fines del año pasado por el que debió ser intervenido médicamente.

Tras estos dos momentos que lo tuvo en el centro de la polémica, el exjugador rompió el silencio. En diálogo con Juan Etchegoyen, negó ambos hechos. Según la palabra del periodista, el Pocho tuvo un cordial diálogo con él al encontrárselo en las últimas horas.

“Me dice que todo lo que salió de la internación es mentira. Me dice ‘estoy espectacular, no entiendo por qué dicen todo lo que hablan, pero bueno, yo no hablo de mi vida privada; te agradezco por preguntar’”, contó el periodista en Mitre Live.

Respecto a la versión de Natalia Borges, Lavezzi aseguró que "no es real"."De esa manera define lo que ocurrió aquel domingo que su ex pareja empezó a compartir esos chats”, indicó el periodista. Si bien se trató de una serie de declaraciones escuetas, se trata de la negación de ambos asuntos por parte del exjugador.

De esta forma, desmintió ambos hechos y dejó en claro que se encuentra en buen estado, tanto de salud como con su pareja. Por su parte, Guadalupe mantiene un bajo perfil y no expresó al respecto.