La furiosa respuesta de la cuñada del Pocho Lavezzi a Natalia Borges tras filtrar los chats: "Sos una mugre"

En las últimas horas, Ezequiel "Pocho" Lavezzi se vio envuelto en una polémica luego que su expareja, Natalia Borges, utilizara sus redes sociales para revelar que pese a que se separó del exjugador en 2022, tras tres años de pareja, él sigue escribiéndole mensajes y decidió hacerlo público porque no puede "avisarle" a la actual novia de él, Guadalupe Tauro, ya que la tiene bloqueada.

"Su novia y baby mamá me bloqueó así que tal vez vosotros puedan avisarla. No me gusta cuando hombres comprometidos me escriben", indicó la mujer. Sus palabras tuvieron una gran repercusión, debido a que el exjugador se encuentra en pareja con la madre de su hijo, nacido en julio pasado. Ante esto, quien reaccionó fue Valentina Tauro, la hermana de la novia de Lavezzi.

El mensaje de la cuñada del Pocho Lavezzi

Natalia Borges y el Pocho Lavezzi vivieron tres años de romance, pero en 2022 la pareja puso fin a su relación. Los rumores indican que esta ruptura no fue en buenos términos, pero ambos decidieron guardar silencio al respecto. En 2024 se conoció públicamente que el exjugador estaba en pareja, y este blanqueo se dio en medio de una internación de él. Casi al mismo tiempo, se enunció que su flamante novia, Guadalupe Tauro, estaba embarazada.

La historia de amor continúo con una presunta rehabilitación de Lavezzi y posterior nacimiento de su hijo, en julio pasado. Parecía que la tranquilidad y felicidad habían vuelto a su vida. Sin embargo, en las últimas horas volvió a estar en el centro de la polémica luego que Natalia comunicara en su cuenta de Instagram que su expareja le envía mensajes por privada. La modelo indicó que decidió compartir esos chats para que eso terminara y Guadalupe conociera la situación.

"De verdad, le esperé un montón para hacerlo, porque eso pasaba mucho tiempo", indicó la mujer. Y agregó: "Yo intenté avisarle por privado, porque ahí pienso que sería mejor, pero me bloqueó porque pienso que no le importa nada de él o de lo que pasa. Yo solo quiero con todo esto que no me pase más. Si esto no me pasa más, ahí ya está".

Pero luego que compartiera esta información, Natalia recibió un mensaje con un alto grado de violencia. Fue de parte de Valentina, la hermana de Guadalupe, quien recogió el guante de la polémica. "Sos una mugre de persona, todo te va a volver. Deja de molestar a la familia de mi hermana. Ridícula", fue la respuesta de la joven. La modelo decidió compartir la captura del chat para exponer lo que había recibido. Por el momento, la pareja no se mencionó al respecto.