Polémica por la queja de Nicole Neumann sobre cómo computan las faltas de sus hijas en el colegio

Nicole Neumann despertó una fuerte polémica en las redes sociales tras exponer su furia con el colegio de sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su relación pasada con Fabián Cubero. Según contó la modelo, la institución educativa computa las faltas por más que se trate de problemas de salud o temas justificados, por lo que las jóvenes podrían quedar libres. Sin embargo, sus seguidores no se sintieron identificados con ella y salieron a criticarla.

El descargo de Nicole Neumann contra el colegio de sus hijas que generó una lluvia de críticas

Nicole Neumann reveló que no pudo resolver un tema que la preocupa en este último tiempo, por lo que decidió acudir a sus redes sociales para exponerlo y saber si a otros padres les sucede lo mismo. La top mol contó mientras manejaba su vehículo que está en contra de la política que utiliza el colegio de sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna, a la hora de computar las faltas.

“Hagamos catarsis, tema faltas colegio. Ya lo hablé, que no se valían por salud. ¡Imposible!", comenzó indignada. Según la modelo, a una de sus hijas le tomaron como falta las veces que debió ausentarse a clases por estar mal de salud y otras tantas que, siempre según su mirada, considera justificadas y que deberían ser contempladas. "Tuvo cinco días conjuntivitis, cinco laringitis, cinco mononucleosis infecciosa... ya son 15 días que faltó”, agregó.

Nicole Neumann

Luego, contó que en algunas ocasiones debieron faltar por otros motivos como "ir a renovar el pasaporte" o turno con "el dentista o chequeos". Sin embargo, la empresaria cosmética también reconoció que las jóvenes faltaron a la escuela porque viajaron con ella a Europa en un lapso atípico. “Una semanita, siete días ponele de algún viajecito que otro en el año”, manifestó sin darle mucha importancia.

En este sentido, se mostró molesta y apuntó directamente contra las autoridades educativas: “Está mal, ¿por qué se tiene que quedar libre la chica porque se enfermó? Ni ella ni yo queremos que se enferme”. Para terminar, Nicole Neumann aseguró que no todo pasa por asistir siempre a la institución. “Pero bueno, hay una vida también afuera del colegio”, concluyó en sus historias de Instagram.

Lo cierto es que, lejos de generar empatía con sus seguidores de las redes sociales, la modelo generó una lluvia de críticas y comentarios lapidarios que hacían mención a su decisión de llevarlas de vacaciones mucho tiempo. “Las inasistencias por enfermedad perfecto, pero por viajecitos, pasaporte...no”, "¿Probaste con hacer viajecitos en época de vacaciones?", "Hay reglas flaca y hay que respetarlas“, fueron algunos de los tantos mensajes sin filtro que recibió su posteo.

Acostumbrada a ser criticada, Nikita mantuvo la calma y decidió no responder a este grupo de personas que no coinciden con ella y se lo dejaron en claro de muy mala manera. De esta manera, Nicole Neumann generó una fuerte polémica por su queja contra el colegio de sus hijas sobre cómo computan las faltas y hasta reveló los motivos que considera contemplados para argumentar su enojo.