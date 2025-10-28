La furia de Mica Viciconte con Nicole Neumann porque no dejó que sus hijas vacacionen con Luca Cubero: "Él se puso mal"

Las cosas entre Mica Viciconte y Nicole Neumann continúan tensas. Hace poco tiempo, la actual y la expareja de Fabián Cubero profundizaron su grieta por un nuevo conflicto familiar que terminó perjudicando las vacaciones programadas que tenía Fabián Cubero con sus hijas y la familia que formó con la ex Combate. Lejos de plantar bandera blanca, la modelo dejó en claro que esta actitud de Nikita le molestó y perjudicó a su hijo Luca.

Mica Viciconte recordó las vacaciones fallidas por culpa de Nicole Neumann y apuntó contra ella

Todo parecía calmado entre Nicole Neumann y Fabián Cubero después de estar mucho tiempo enfrentados. Sin embargo, el viaje a Europa que organizó la modelo se extendió un tiempo más y esto hizo que las jóvenes no pudieran vacacionar con su padre como estaba acordado. De hecho, el exfutbolista recurrió a la Justicia para exponer esta situación y contó con el total apoyo de su pareja Mica Viciconte.

Ahora, la integrante de Ariel en su salsa fue consultada al respecto en Puro Show (eltrece) y, lejos de esquivar el tema, brindó su punto de vista: "No tengo mucho para opinar de eso. A mí me pasa que tengo a Luca y él tiene hermanas. Y a mí también me hubiese encantado que pueda disfrutar de sus vacaciones con ellas, y no lo pudo hacer”.

Mica Viciconte y Fabián Cubero junto a su hijo Luca

Luego, la modelo expuso el malestar que le causó esta situación: “Se critica siempre de mi lado y Luca tiene hermanas, tiene una familia, y para mí también es importante que mi hijo disfrute con ellas las vacaciones. No se pudo hacer, y bueno, yo ahí ya no puedo hacer más nada”.

En este sentido, Mica Viciconte contó que habló con Luca Cubero sobre la ausencia de las adolescentes en el viaje que realizaron por las vacaciones de invierno. "Yo se lo comunico a mi hijo como puedo, que lo pueda entender ‘che, mirá, tus hermanas no pudieron venir’, pero es muy chiquito y se pone mal”.

Mica Viciconte, Luca Cubero, Fabián Cubero y sus hijas.

Y agregó que "él no entiende y espera los días que vienen sus hermanas para estar contento". Asimismo, reveló qué el pequeño busca constantemente a Indiana, Allegra y Sienna: "¿Hoy vienen mis hermanas?, pregunta... Entonces, haber podido disfrutar de sus vacaciones hubiese estado bueno. Pero bueno, a veces no se puede”.

Por otro lado, Mica Viciconte expresó: “Espero que la Justicia siempre accione. Para eso la tenemos para que se pueda resolver cuando no hay comunicación entre las partes". En esta misma línea, recalcó que "cuando hay una falla o hay un incumplimiento, la Justicia tiene que accionar". Y sumó que ella "siempre" tiene fe en que así será.

Acerca de cómo tomó Fabián Cubero esta actitud de Nicole Neumann, Mica relató: “Fabi es una persona muy pacífica, el que lo conoce sabe que no le gusta confrontar. No es un pibe que va a ir al choque, ni ahora ni nunca lo hizo". Con total sinceridad, se diferenció de él: “Yo soy una persona más confrontativa. Entonces, cuando perjudica a mi hijo, tampoco me gusta".

Dejando en claro que su pareja y su niño son su "límite", la joven insistió en que deben respetar la familia que formaron. “Mi hijo se va a encargar, obviamente, de saber que tiene sus hermanas, que nosotros lo criamos con amor y que tratamos de unirlos siempre", manifestó.

Por último, el cronista quiso saber si intentó limar asperezas con la top model. A lo que ella respondió sin vueltas: "Yo puedo decir que lo intenté. Como una persona adulta y respetuosa. lo intenté. No se pudo, bueno, ya está”. De esta manera, Mica Viciconte reveló la furia que le causó Nicole Neumann porque no dejó que sus hijas vacacionen con Luca Cubero. "Él se puso mal", aseguró al relatar cómo tomó su primogénito la ausencia de sus hermanas.