Ni negro ni blanco: Nicole Neumann dejó en claro cuál es el color de la temporada en calzado

Nicole Neumann siempre apuesta a las tendencias y a seguir un estilo libre, donde se permite jugar, innovar y ponerle su propio sello. En esta ocasión, la top model cautivó a sus miles de seguidores con una propuesta original y fashionista donde el calzado es el verdadero protagonista y no el atuendo como suele suceder.

Tonos tierra: la elección de Nicole Neumann para un verano con estilo

Nicole Neumann volvió a demostrar su inconfundible estilo y buen gusto con una serie de looks relajados y sofisticados que tienen algo en común: los tonos tierra. Esta elección de la modelo es una de las tendencias más fuertes del verano y que esta primavera ya comenzó a llevarse.

Pese a las bajas temperaturas que viene afrontando el país, Nicole Neumann posó con varios outfits livianos que combinó con sandalias cómodas y súper trendy por su paleta de colores. Así lejos de inclinarse por los más tradicionales, apostó por una gama que se posiciona como la favorita de la temporada por su versatilidad y capacidad de complementar cualquier atuendo.

En cada una de sus vestimentas, la empresaria cosmética escogió un diseño de taco medio y hebillas doradas, ideal para sumar elegancia sin perder frescura. La primera imagen la muestra luciendo un look boho chic: blusa de lino con mangas amplias y escote en V en color blanco, y pantalón confeccionado en la misma tela y de corte recto. Para completarlo, agregó unas sandalias marrones con detalles dorados que se llevaron todas las miradas.

Nicole Neumann

La segunda postal muestra a Nicole Neumann con un look distinto y propio del street style: blazer beige y pantalón de jean azul medio. Al ser una propuesta inclinada para todos los días, sumó un calzado plano y con tiras finas que cruzan el empeine. De estilo minimalista y femenino, posee un color versátil y elegante.

Nicole Neumann

En la tercera publicación, Nicole Neumann comparte un look ideal para un paseo al aire libre donde se busca estar arreglada con prendas claves. Por esta razón, eligió un chaleco tejido en tono beige, musculosa blanca y short negro. Sin embargo, el foco de su estilismo está puesto en su calzado: unas sandalias con plataforma de yute en color arena y tiras trenzadas.

Nicole Neumann

Estos tonos como marrón y beige en sandalias son combinables con prendas neutras o estampadas. Además, aportan calidez y naturalidad, evocando el espíritu relajado del verano. Por estos motivos, son una buena opción para cuando se desea salir de los colores que normalmente se lleva.

Así, una vez más, Nicole Neumann impuso la nueva tendencia y dejó en claro que el color de la temporada en calzado no es negro ni blanco sino que una gama de tonalidades tierra que van muy bien con los looks relajados, veraniegos y chic de la temporada.