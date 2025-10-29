Wanda Nara desafía a Mauro Icardi: mostró el tenebroso disfraz de su hija

Este martes se desató un nuevo round judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Tras la viralización de las fotos del doble festejo de Isabella, la hija menor del exmatrimonio, el jugador del Galatasaray denunció a la conductora de MasterChef Celebrity por desentender el pedido judicial. "Hay dos cautelares que dicen que ni Wanda, ni sus familiares, ni sus allegados pueden postear fotografías de la nena. Este finde se compartieron muchas fotos”, contó Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas (eltrece). Sin embargo, una vez más, la reina del marketing volvió a compartir una imagen de la pequeña. Esta vez, con un tenebroso disfraz.

Wanda Nara no le teme a Mauro Icardi

Este martes 28 de octubre, en el magazine matutino explicaron el estado del proceso judicial que están manteniendo Mauro Icardi y Wanda Nara tras la nueva denuncia que recibió luego de que se expusieran las fotografías de la Isi Fest. De ser comprobada esta desobediencia, la presentadora de Telefe deberá abonar una jugosa suma de dinero en concepto de multa. Una situación que se vuelve a repetir en este litigio jurídico-mediático.

Wanda Nara y Mauro Icardi | Instagram

“Tiene dos multas de 50 millones a favor de Icardi y dos multas de 80 millones a favor del Hospital Gutiérrez. Hay otra multa antes de esta nueva, que es de 100 millones, que se tiene que elevar a cámara junto a la más reciente. Entre esta y la actual del finde son 200 millones de pesos”, explicó el periodista.

No obstante, al parecer, la empresaria no se deja amedrentar por las rabietas de su expareja que terminan en denuncias jurídicas al expediente y sigue compartiendo en su cuenta personal de Instagram los momentos más tiernos de sus hijas. Esta vez, a menos de 36 horas de haberse dispuesto este petitorio por parte de las letradas Elba Marcovecchio y Lara Piro, Isabella volvió a hacerse presente en las historias de 24 horas de su mamá.

Isabella Icardi | Instagram

“Mis buenos días comienzan todos los días así. Hoy se festeja Halloween en el colegio”, escribió la conductora del programa de cocina, mientras aparecía la niña con un tenebroso disfraz de It, el payaso asesino (versión femenina y en miniatura). Asimismo, este look se completó con un peinado hecho con dos colitas y un flequillo con bucles.

Como era de esperarse, el rostro de la niña fue cubierto con un corazón blanco en señal de resguardar su imagen por pedido judicial. Mientras el delantero se conformó con subir una imagen alusiva de un padre sosteniendo la mano de su hija el día del cumpleaños de Isabella, su ex parece no acatar sus planteos y se mantiene firme en sus decisiones.

Wanda Nara y Mauro Icardi | Instagram

El conflicto legal y mediático entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece estar lejos de encontrar un punto final, sumando un nuevo episodio a su ya extenso historial de disputas. A pesar de las cautelares vigentes y las cuantiosas multas económicas que pesan sobre la conductora por desobedecer las órdenes judiciales, A la mediática parece no importarle sus descargos y sigue presumiendo su maternidad en la famosa red social de la camarita, al mismo tiempo que Icardi monitorea minuciosamente cada publicación en redes sociales.

NB