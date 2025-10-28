Nuevo enfrentamiento: Fabián Cubero apuntó sin filtros contra Nicole Neumann

Fabián Cubero volvió a referirse a su relación con Nicole Neumann y no ocultó su malestar por los desacuerdos que mantienen respecto a la crianza de sus hijas. En diálogo con el programa Puro Show, el exfutbolista fue tajante al hablar de los límites en las familias ensambladas y la necesidad de que la justicia intervenga cuando los acuerdos no se cumplen.

Fabián Cubero

Con un tono firme pero sin perder la calma, el exjugador de Vélez explicó que las diferencias con su ex pareja se dan principalmente por la organización de los días que cada uno pasa con las niñas. Además, hizo referencia al impacto que estos conflictos generan en su entorno familiar y destacó el rol de su actual pareja, Mica Viciconte, en medio de la situación.

Fabián Cubero contundente con respecto a la crianza de sus hijas

Durante la entrevista, Fabián Cubero fue directo: “Tengo los días que me corresponden y la madre tiene sus días también. Ahora, si eso no se respeta, bueno, la justicia a alguna medida tiene que tomar porque si no, estas cosas van a seguir pasando”, comenzó. Aunque evitó opinar sobre la maternidad de Nicole Neumann, sí expresó cómo los conflictos lo afectan a nivel personal y familiar: “A Mica la tiene medio cansada la situación, ella no tiene nada que ver con todo esto, lo que tenemos que hablar lo hablamos nosotros internamente, trato a veces de hacer malabares”.

Fabián Cubero y Mica Viciconte

El exfutbolista también resaltó la confianza que mantiene con su pareja actual: “Si ella también a veces tiene ganas de decir algo, lo puede decir sin ningún problema, porque somos una familia ensamblada. Hace nueve años que estamos juntos y hay confianza en la familia, como para que ella también pueda opinar de lo que pasa”.

Los preparativos del cumpleaños de Allegra

Por otro lado, Fabián Cubero adelantó que se encuentra ultimando los detalles de la gran fiesta de Allegra, una de sus hijas con Nicole Neuman: “Estamos viendo ahí un salón muy lindo en Olivos, así que estamos muy contentos, porque ya tenemos todo más o menos organizado”, contó.

Consultado por la participación de Mica Viciconte, fue claro: “Sí, claro que sí, estamos armando de a poquito el evento, así que estamos muy contentos, el salón es muy lindo”. Y sobre la presencia de Nicole en la celebración, fue terminante: “No, la fiesta Alegra la hace con nosotros y viaja con la mamá. Yo tampoco voy a viajar con ella, no se mezclan los tantos, para nada, no”.

Allegra Cubero

Con estas declaraciones, Fabián Cubero dejó en evidencia que, pese a los años de convivencia mediática y la crianza compartida, los conflictos con Nicole Neumann siguen siendo un tema delicado, aunque con reglas claras para mantener la armonía en torno a sus hijas.