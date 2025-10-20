Ni botas ni sandalias: Nicole Neumann demostró cuál es el calzado que volvió a ser tendencia en esta temporada

Nicole Neumann eligió un conjunto que combina elegancia y frescura, y lo completó con un calzado que volvió a ocupar un lugar destacado entre las tendencias de la temporada. La elección se integra con naturalidad a su estilo habitual, en una propuesta que equilibra tonos neutros, líneas clásicas y una silueta definida.

Nicole Neumann dejó en claro cuál es el calzado tendencia de la temporada

Nicole Neumann presentó un look que reúne prendas versátiles y detalles cuidados, destacando un tipo de calzado que volvió a ser tendencia en esta temporada. La combinación refleja una estética armónica, con piezas que se adaptan a distintas ocasiones sin perder orden visual. El conjunto muestra una forma de vestir que se acomoda a la rutina diaria.

Nicole Neumann

En las últimas horas, la reconocida modelo compartió en sus redes sociales una serie de fotos que mostraron su outfit del día. En esta oportunidad estuvo compuesto por blazer camel de corte clásico, junto a una musculosa entallada en el mismo tono que realzó su figura. El conjunto se completa con un pantalón blanco tipo palazzo y un cinturón marrón con hebilla dorada.

Pero el punto central en el look de Nicole Neumann está en el calzado, unos stilettos blancos de punta cerrada y taco fino. Este modelo, que había cedido protagonismo frente a opciones más relajadas como sandalias o botas, vuelve a ocupar un lugar destacado en las elecciones de temporada. La elección refuerza la tendencia que se observa en pasarelas.

En la misma línea, este estilo de zapatos se caracteriza por su versatilidad. Pueden combinarse con prendas formales o informales, y se adaptan tanto a eventos diurnos como nocturnos. En este caso, el modelo elegido por la presentadora aporta continuidad a su atuendo, generando una línea visual que estiliza y equilibra el conjunto. El taco fino suma altura sin perder delicadeza, y la punta cerrada mantiene una estética clásica que se renueva con el color blanco.

Nicole Neumann

La elección del calzado se alinea con una tendencia que privilegia los diseños simples, con líneas definidas y acabados pulidos. A diferencia de temporadas anteriores, donde predominaban las plataformas o los materiales rústicos, el foco vuelve a estar en modelos refinados que se integran con facilidad a distintos estilos.

El saludo de Nicole Neumann a Indiana Cubero por su cumpleaños

Durante el fin de semana, Nicole Neumann compartió un saludo especial para su hija Indiana Cubero, quien celebró su cumpleaños número 17. A través de sus redes sociales, la modelo publicó una imagen de la torta elegida para la ocasión, acompañada por un mensaje breve que reflejó el vínculo familiar. El festejo se realizó en un entorno íntimo, con la presencia de sus hermanos y Manu Urcera.

Cumpleaños de Indiana Cubero

Además, la presentadora mostró una serie de imágenes de la celebración, que incluyó detalles pensados para ella. La elección de la torta, los colores y la ambientación mostraron una organización centrada en la personalidad de la adolescente. Cada momento de la jornada fue capturado con fotos que reflejaron la dinámica familiar.

Nicole Neumann demostró cuál es el calzado que volvió a ser tendencia en esta temporada al incorporar stilettos blancos de punta cerrada y taco fino a un conjunto que combina prendas clásicas y tonos neutros. La elección se integra con naturalidad a su estilo habitual y se suma a las referencias actuales de la moda.

VDV