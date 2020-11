La consecuencia de The Crown: la drástica decisión que tomó el príncipe Carlos por Camilla Parker Bowles

La cuarta temporada de The Crown muestra detalladamente como fue el triángulo amoroso que existió entre el príncipe Carlos, Lady Di y Camilla Parker Bowles. Y ni el príncipe ni su mujer se han visto representados en los personajes de la serie, más bien al contrario.

Es tanto lo que generó la serie, que los fanáticos de Diana día y noche manifiestan su odio hacía Camilla, tanto es así que Clarence House ha tenido que tomar medidas drásticas para intentar frenarla.

Hasta el pasado viernes, 20 de noviembre, las redes sociales de Carlos y Camilla habían funcionado con normalidad. Se publicaban imágenes o vídeos del trabajo de uno y de otro, como se había hecho siempre.

Pero los mensajes como "La única princesa es Diana" o "Diana la auténtica reina" a muchos "Diana para siempre", inundaron las redes sociales.

Así que no han dudado en optar por una solución radical para atajar esa oleada de odio generada tras 'The Crown'. Por un lado, en sus publicaciones de Twitter se han bloqueado todos los comentarios y respuestas de aquellos usuarios a los que la cuenta de Clarence House no sigue.

Por otro, la solución en Instagram, donde esa opción no existe, ha sido mucho más drástica: hasta este mismo miércoles no se ha vuelto a publicar nada.

La fuerte frase que el príncipe Carlos le dijo a Lady Di por culpa de Camilla Parker Bowles

Lady Di, el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles fueron protagonistas de uno de los triángulos amorosos más intrigantes. Tal es así, que hasta el día de hoy sigue siendo novedad la tormentosa relación de amantes que Charles y su actual mujer tuvieron y que por supuesto, Diana sufrió en carne propia. Un romance "prohibido" lleno de idas y vueltas que terminó por lastimar a todo el entorno.

La boda de Lady Di y el Príncipe Carlos, fue una de las más esperadas, así como también la más comentada en lo que es la historia de la realeza. Sin embargo, ahora salió a la luz una terrible confesión que la princesa tuvo que escuchar de parte de su futuro marido, horas antes de pasar juntos por el altar.

Recapitulando, Camilla Parker Bowles nunca había sido aceptada por Isabel II, por lo que decidió hacer su vida lejos del heredero al trono y casarse con Andrew Parker Bowles. Mientras que Charles se quedó con un corazón roto y jamás la olvidó.



Pese a que el hijo de Isabel intentó rehacer su vida al lado de Lady Di, e incluso con ella tuvo dos hermosos hijos, se sabe que nunca cortó su vínculo con Camilla. Incluso fueron amantes durante todos los años en los que Charles intentó formar su propia familia; situación que obviamente atormentaba a Lady Di y que por supuesto terminó por matar a su matrimonio.

Ahora, una astróloga llamada Penny Thornton, a quien Diana consultaba asiduamente, reveló que la noche anterior a su casamiento, el Príncipe de Gales le disparó una devastadora confesión que marcó cómo sería su futuro juntos. "No te amo", le dijo.



"Una de las cosas más impactantes que Lady Di me dijo fue que la noche antes de la boda, Carlos le dijo que no la amaba", contó Thornton en una entrevista para el documental “La entrevista a Diana: la venganza de una princesa".

"Creo que Charles no quería ir a la boda con una premisa falsa. Quería arreglar las cosas con ella y fue devastador para Diana", sostuvo y finalizó: "Ella no quería seguir adelante con la boda en ese momento. Pensó en no asistir a su propio casamiento".



Sin embargo, Lady Di decidió seguir con el matrimonio y pese a esto, Charles también continuó con su relación paralela con Camilla Parkes Bowles.