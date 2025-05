El 15 de enero de 2025 murió Alejandra Darín, a los 62 años. La actriz y presidenta de la Asociación Argentina de Actores y Actrices fue despedida por sus colegas, seguidores y familia, quienes con dolor le dieron su último adiós recordando su gran carrera. Y se esperaba la palabra de su hermano, Ricardo Darín, quien ahora habló sobre el dolor que significa la ausencia de su hermana. ​

En medio de su gran éxito mundial por el protagonismo en El Eternauta, el actor argentino abrió su corazón para exponer el dolor latente que significa atravesar el duelo por la muerte de Alejandra, su compañera de toda su vida.

Ricardo Darín habló de la muerte de su hermana, Alejandra

En el marco del lanzamiento y posterior éxito del El Eternauta en Netflix, Ricardo Darín brindó diversas entrevistas en el que además de hablar de este gran proyecto laboral, abrió su corazón. Puntualmente en diálogo con El País de España, el reconocido actor habló por primera vez sobre la muerte de su hermana, Alejandra Darín, y cómo atraviesa el duelo de su pérdida.

"Yo voy a estar toda mi vida en duelo. Era mi hermana pequeña, no tan pequeña, murió con 62, pero menor que yo. Mi hermanita. Con la que me crie. Mi testigo", se sinceró sobre este momento que atraviesa, a casi cuatro meses de la muerte de Alejandra. En la misma línea, señaló que uno puede estar "preparado" para el fallecimiento de sus padres, como parte de la vida, pero "nunca estás preparado para la desaparición de un hermano menor", e indicó que ese sentimiento se repita con la muerte de un hijo. "Me voy tratando de agarrar de una liana a otra para convivir con este dolor, con esa ausencia", indicó sobre su situación.

Asimismo, habló sobre sus creencias y cómo le gustaría poder tener su duelo con el pensamiento de creer que su hermana es un Ángel y está en manos de Dios, pero no es lo que piensa. "Entonces, envidio a los creyentes porque ellos tienen la posibilidad de confiar en que la muerte de quien quieres es una decisión del Señor. Y si yo fuera creyente, ahora estaría tan, pero tan enojado con Dios que casi es una suerte para ellos que no lo sea".

Con estas palabras, Ricardo Darín expresó el dolor que lo acompaña desde aquel 15 de enero, cuando Alejandra Darín murió luego de padecer una enfermedad, que había debilitado su salud en sus últimos meses de vida. El actor suele resguardar aspectos de su vida privada, pero no dudó en hablar sobre el duelo que vive.