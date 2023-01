Un accidente pone en el ojo de la tormenta a Julieta Poggio y las redes no tardaron en apodarla por la desgracia. La noticia corrió rápido por la casa y la reacción de la hermanita indicó que fue ella la culpable.

Horas antes de la gala de eliminación, todas las mujeres de la casa se encontraban conversando en la cocina cuando La Tora observó algo extraño en uno de los almohadones de una silla. Al acercarse y olfatearlo, se dio cuenta que alguien tuvo un accidente y la manchó. "¡Esto es caca!", gritó Lucila horrorizada. Sin poder creerlo, el resto de las mujeres aseguraban que era una broma, excepto por Julieta quien ni se inmutó ante el hallazgo.

Todas se acercaron al almohadón para analizar la extraña mancha y al grito de "¡Olé esto, Romina! Es un asco", La Tora empezó con la investigación. Por su parte, Julieta se acercó tímidamente y expresó: "Para mí es barro. Sacalo con la manguera de última". La calma reacción de la modelo levantó las sospechas del público, ya que suele ser muy expresiva cuando algo no le gusta, y la apodaron "Popoggio".

Luego de una profunda investigación, Alfa señaló que la culpable debía ser Camila o Julieta porque son las únicas participantes que siempre andan por la casa con una bikini. "Por una cuestión de estadística y lógica, dice Alfa que, sin echar culpa a nadie, con malla tiene más chances de manchar una mujer que un hombre", expresó Nacho.

La Tora averiguando quién fue el culpable

En base a esta declaración el publicó volvió a señalar a Julieta, ya que la hermanita tiene su propio lugar designado en la cocina y se trata de la misma silla que estaba manchada. A su vez, parece que "Popoggio" estuvo usando una pollera de Camila que tuvo que lavar rápidamente porque "la manchó con huevo". Los memes en Twitter no tardaron en llegar, no solo por el apellido, sino también por las reiteradas veces que Julieta le señaló a Coti de "tener el cu... sucio".

Romina encaró a Daniela y la acusó de mentirosa

Daniela nuevamente se encuentra tomando malas decisiones, y en esta ocasión le mintió a sus únicas dos aliadas dentro de la casa. La hermanita que reingresó en el repechaje nominó a Thiago, pero a la hora de contarle a Romina y Julieta dio dos versiones distintas. Sentadas en el living de la casa más famosa, Julieta y Romina decidieron hacerle frente a la morocha, la ex diputada expresó: "A mí me dijiste que no habías votado a Thiago, pero a Juli le dijiste que sí... nos da desconfianza porque a una de las dos nos mentiste".

