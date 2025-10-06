Posible reconciliación: Milei llamó a Yuyito González y la invitó a su show

Fue en abril del 2025 que, durante una emisión de su programa Empezar el Día, Yuyito González confirmó su separación de Javier Milei, asegurando que la decisión la habría tomado él y que de alguna forma, fue consensuada. La conductora aseguró que habrían quedado en buenos términos y que ambos estaban tranquilos: “Hemos tomado esta decisión con dignidad, entereza y madurez”, explicó.

Hoy, tras varios meses separados, una llamada telefónica volvió a poner a la expareja en el centro de la escena. Según se pudo conocer, el presidente Javier Milei habría retomado el contacto con la exvedette y la invitó personalmente a un evento muy especial: su presentación en el Movistar Arena.

El inesperado llamado de Javier Milei a Yuyito González

La noticia fue revelada por Marcela Tauro en Intrusos, donde la periodista contó los detalles del inesperado acercamiento: “El presidente se va a presentar esta noche en el Movistar Arena. Dijo: ‘tengo un par de quilombos en el país, ¿quién me puede ayudar?’. Agarró el teléfono y la llamó”.

Según la panelista, Javier Milei le habría dicho: “Hola Amalia, ¿estás ahí? Te necesito”. La conversación derivó en una invitación formal al evento donde el mandatario presentará su nuevo libro, La construcción del milagro. “Ella le dijo que sí. Va como invitada especial”, agregó la periodista, dejando abierta la posibilidad de un reencuentro entre Yuyito González y el Presidente de la Nación.

Cómo comenzó la historia entre Yuyito González y Javier Milei

El primer acercamiento entre Yuyito González y Javier Milei ocurrió en octubre de 2023, cuando el entonces candidato presidencial fue invitado a su programa Empezar el Día. En aquella entrevista, la química entre ambos fue evidente; sin embargo, aunque hubo una interacción que llamó la atención, la relación fue netamente profesional.

Yuyito González y Javier Milei

Meses más tarde, volvieron a coincidir en un evento público en el Luna Park, en la que muchos consideran su primera cita, donde Yuyito González asistió para acompañar a Javier Milei. Desde ese momento, comenzaron a mostrarse juntos y confirmaron una relación que se extendió casi un año. En abril de 2025, la conductora anunció el final del vínculo, pero ahora, con esta nueva invitación, ambos vuelven a estar bajo la mirada pública.