Flavia Palmiero desempolvó una foto retro, sorprendió a sus seguidores y habló de su aspecto físico: “Veníamos así de fábrica”

Flavia Palmiero es una de las modelos y empresarias más consagradas y elegidas por los expertos fashionistas. Con el correr de los años, marcó su estilo elegante pero original, jugándose con diferentes estampas y accesorios que llaman la atención. Sin embargo, siempre se destacó por ser una de las más hermosas de las celebridades, y fue por esto que decidió revelar una foto retro de ella. La misma sorprendió a sus seguidores, y ella no dudó en hablar de su aspecto físico.

La foto retro de Flavia Palmiero y su reflexión: “Veníamos así de fábrica”

La belleza en la Argentina fue muy destacada por diversos medios de comunicación y usuarios, que no dudan en halagar los mejores atributos. Flavia Palmiero fue una de las celebridades que siempre fue nombrada a la hora de hablar de mujeres fashionistas y en tendencia. Su estilo en la moda y capacidad de marcar las mejores prendas la llevaron a ser una modelo consagrada y una empresaria de lujo, con grandes looks bajo su nombre.

Es así como se consagró como una de las más observadas por los expertos en la moda y los fanáticos de las redes sociales. En las últimas horas, desempolvó una foto retro que enamoró a todos sus seguidores y habló de su aspecto físico. Si bien durante una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), reveló que solo se hizo una sola cirugía en su vida, la modelo reflexionó sobre la naturalidad y cómo puede ser llevado a cabo de la mejor manera.

En un posteo de Instagram, compartió una foto de una sesión en la que participó en la playa. Con el pelo suelto y ondulado, la modelo lucía una camisa blanca holgada, y miraba fijo a la cámara. La misma trajo recuerdos de su época de modelaje para diferentes marcas, y fue así que decidió reflexionar al respecto. "Así algunos años atrás: Los 90. Al natural, siempre", comenzó escribiendo, ubicando a sus seguidores. De esta manera, lanzó: "¡Las chicas de los 80 y 90 veníamos así de fábrica!".

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en halagarla y sorprenderse ante la hermosa fotografía que encontró en sus recuerdos. Flavia Palmiero es una de las modelos y empresarias más importantes de la industria de la moda actual, que consiguió sus conocimientos con sus trabajos en el correr de los años. Ahora lleva el nombre de la Argentina fashionista alrededor del mundo, y celebra la naturalidad de los cuerpos y la belleza.

